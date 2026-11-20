LA Galaxy hace oficial la salida Hirving ‘Chucky’ Lozano, tras declinar las opciones de renovación de contrato, junto con otros jugadores como Ascel Essengue, Tucker Lepley, Novak Micovic, Chris indo, Pablo Ruiz, Brady Scott y Robert Taylor.
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Lozano llegó en agosto del 2026, en la segunda mitad de la temporada de la MLS, ingreso al club como préstamo y con opción de compra ligada a su contrato vigente con San Diego FC que termina en diciembre de 2028.
El director técnico del LA Galaxy, Greg Vanney, reconoció a principios de mes la buena actitud del mexicano dentro de la institución, aunque dejó en el aire su continuidad al no estar involucrado directamente en las negociaciones contractuales:
No conozco del todo los detalles de cómo están estructurados el préstamo, los acuerdos y todo lo demás. Lo que sí puedo decir sobre el tiempo que 'Chucky' ha estado con nosotros es que, desde que llegó, fue una presencia muy positiva en el vestuario
A pesar del buen impacto que tuvo Hirving Lozano en el grupo, las directivas no lograron alcanzar un acuerdo para extender su préstamo ni para concretar su compra definitiva. No obstante, sus destacadas aportaciones en el futbol estadounidense le valieron para recuperar su lugar en la Selección Mexicana, siendo convocado para disputar la Fecha FIFA de octubre.
¿Cuáles fueron los números de ‘Chucky’ Lozano con el LA Galaxy?
El paso del atacante tricolor por el conjunto angelino fue breve pero productivo dentro del terreno de juego. Durante los tres meses que duró su cesión en la MLS, disputó un total de 10 partidos oficiales en los que acumuló alrededor de 674 minutos, registrando dos anotaciones y una asistencia.