Hormigamanía en tierras helénicas: esto es lo que ha provocado Armando González en el Olympiacos

El nombre del delantero mexicano ya vende camisetas afuera del estadio

El impacto de Armando "Hormiga" González en el Olympiacos ya se refleja tanto en la cancha como en las calles griegas, justo en la previa de que el delantero mexicano inicie como titular en el duelo de la Jornada 5 de la UEFA Europa League frente al Milan.

Afuera del estadio del conjunto rojiblanco ya se comercializan camisetas no oficiales con su nombre por 20 euros (cerca de 400 pesos mexicanos), mientras que en la tienda oficial del club el dorsal del atacante del futbol mexicano alcanza los 99 euros (alrededor de 2,000 pesos).

En lo deportivo, el atacante ha respondido a la expectativa con siete goles y dos asistencias en 14 encuentros disputados con el Olympiacos a lo largo de la temporada 2026-2027 en todas las competencias.

Camisetas de la 'Hormiga' afuera del estadio l X: @barracudo

Sus anotaciones se reparten entre tres en la Copa de Grecia, dos en la Superliga de Grecia y dos en la UEFA Europa League, además de sumar dos pases para gol en el certamen copero.

¿Cuál es la racha goleadora de Armando González con Olympiacos en la temporada 2026-2027?

La "Hormiga" ha sabido aprovechar sus oportunidades incluso entrando como revulsivo, firmando goles en partidos consecutivos desde el banquillo frente al PAOK el 8 de noviembre y ante el Iraklis el 22 de noviembre.

Armando 'Hormiga' González con el Olympiacos en la Super Liga de Grecia | x:@olympiacosfc