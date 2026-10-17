El actual entrenador del Atlante catapultó su roja número 42 en Liga MX

Miguel "Piojo" Herrera sigue aumentando su negativa marca de expulsiones. Tras irse a las regaderas en el duelo entre el Atlante y Pumas el entrenador mexicano alcanzó las 50 tarjetas rojas en su historial como DT.

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Durante la Jornada 12 tuvo un momento más de tensión durante el primer tiempo con el árbitro Luis Enrique Santander que terminó por mostrarle la segunda amarrilla en cuestión de segundos.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Querétaro | MEXSPORT

La expulsión del Piojo ocurrió alrededor del minuto 33, cuando Luis Enrique Santander decidió mostrarle la roja tras un gesto en donde apareció un corte manga y la tolerancia en el central fue mínima que lo terminó mandando a las regaderas antes de tiempo.

La expulsiones del Piojo Herrera

Con este nueva cartulina Miguel Herrera alcanzó las 50 expulsiones en su carrera como director técnico, sin contar su etapa como jugador. América (17), Atlante (12), Rayados (8), Tijuana (6), Tecos (4), Tigres (2) y Veracruz (1).

Asimismo representó la número 42 dentro de la Liga MX divididos con 36 en Fase Regular y seis en Fase Final. Su registro solamente hablando en Liga MX se encuentra con: 11 rojas con el Club América, 11 en el Atlante, ocho con Rayados de Monterrey, seis en Tijuana, cuatro en Estudiantes Tecos y una con Veracruz y Tigres.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Pumas | MEXSPORT

¿Quiénes son los entrenadores con más expulsiones?

Mientras tanto, en el historial de los entrenadores con más expulsiones se encuentra liderado con 50 de Herrera, seguido por los 32 de Tomás Boy (QEPD), Carlos Reinoso con 27, Rubén Omar Romano y Ricardo La Volpe ambos con 21.

Miguel Herrera ha quedado a lo largo de más de 15 años como entrenador con los números altos de indisciplina y esto debido a su temperamento desde el área técnica que le ha costado dentro del futbol mexicano.

El próximo partido del Atlante será visitando la frontera para medirse a los Bravos de Juárez en la décimo tercera fecha del Apertura 2026 y en donde seguramente el 'Piojo' no podrá acompañar al equipo desde el banquillo.