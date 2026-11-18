Indígenas awá salen de su aislamiento en la Amazonía para pedir comida; imágenes revelan amenazas a su territorio

Imágenes inéditas muestran el acercamiento de indígenas awá a una comunidad de Brasil. / @portalmvd

Cerca de 20 integrantes de este pueblo indígena se acercaron a una comunidad en Brasil. Organizaciones advierten que la invasión de su territorio podría poner en riesgo su supervivencia

Un grupo de aproximadamente 20 indígenas awá, algunos de ellos en aislamiento voluntario, sorprendió al acercarse a una comunidad de la Amazonía brasileña para pedir alimentos. El encuentro, considerado histórico por organizaciones defensoras de los pueblos indígenas, quedó registrado en imágenes inéditas que evidencian las amenazas que enfrenta esta población por la invasión de su territorio.

El acercamiento ocurrió el lunes 16 de noviembre de 2026, en las inmediaciones de la aldea Tawari, ubicada en la Tierra Indígena Arariboia, en el estado de Maranhão, al noreste de Brasil.

De acuerdo con información difundida por Survival International, los indígenas salieron de la selva y solicitaron ñames, un tubérculo comestible. Habitantes de la comunidad Tenetehara-Guajajara les proporcionaron alimentos y algunos objetos, antes de que el grupo regresara a la zona selvática.

Las fotografías y videos fueron compartidos por Survival International a petición de los Guardianes de la Amazonía, un grupo indígena que trabaja para combatir la tala ilegal y la expansión de actividades ganaderas en la región.

¿Por qué los indígenas awá salieron de la selva para pedir comida?

El encuentro generó preocupación entre organizaciones indígenas, debido a que la posible escasez de alimentos estaría relacionada con la presión que ejercen personas ajenas a la comunidad sobre su territorio.

Los awá son un pueblo indígena perteneciente al grupo tupí-guaraní. Algunos de sus integrantes mantienen un aislamiento voluntario y evitan establecer relaciones permanentes con personas del exterior.

Según testimonios recopilados por la Coordinación de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (COAPIMA), el grupo ya había sido visto desplazándose por la zona desde el domingo 15 de noviembre.

Habitantes de la comunidad Guajajara también expresaron preocupación por la apariencia física de algunos integrantes, particularmente adultos mayores y niños, quienes presentaban una delgadez pronunciada.

Survival International señaló que no se había registrado un acercamiento similar con los awá en varias décadas y advirtió que la presencia de invasores podría estar empujando a esta población a buscar ayuda fuera de la selva.

La aparición de los indígenas también puso nuevamente en el centro de la atención la destrucción de la Amazonía y las consecuencias que tiene para las comunidades que dependen directamente de sus recursos naturales.

En los últimos años, territorios habitados por pueblos indígenas aislados han enfrentado la incursión de madereros, cazadores, mineros y ganaderos ilegales, actividades que provocan deforestación y reducen los espacios disponibles para la supervivencia de estas poblaciones.

Caroline Pearce, directora de Survival International, advirtió que los awá enfrentan una presión extrema debido al avance de personas ajenas a su territorio, lo que reduce cada vez más la superficie de selva en la que pueden permanecer.

La organización ha identificado 196 pueblos indígenas no contactados en 10 países de Sudamérica, Asia y el Pacífico. De acuerdo con sus registros, cerca del 95% se encuentra en la Amazonía y 124 de estos grupos están en Brasil.

Cerca de 20 indígenas awá salieron de la selva para solicitar alimentos. / AP

Brasil activa protocolo para proteger a los indígenas awá

Tras darse a conocer el encuentro, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas de Brasil (Funai) informó que revisaba los videos y testimonios relacionados con el acercamiento.

La institución también activó un plan de contingencia para atender posibles situaciones de contacto, con el objetivo de reducir los riesgos sanitarios para los indígenas.

Las autoridades brasileñas subrayaron que no buscan establecer contacto con el grupo y mantienen una política de no contacto, debido a los peligros que una interacción no planificada puede representar para las comunidades aisladas.

Uno de los principales riesgos es la transmisión de enfermedades, ya que estas poblaciones pueden carecer de defensas frente a padecimientos comunes entre las personas que viven fuera de su territorio.