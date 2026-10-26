¡Insólito! Portero marca golazo de tiro libre al minuto 87 y le da la victoria a su equipo

¡De no creerse! Un portero se convirtió en héroe con una espectacular anotación en los últimos minutos.

El futbol internacional regaló una de las imágenes más sorprendentes de la jornada, luego de que Aleksandr Selikhov, portero del Ural, marcara un espectacular gol de tiro libre para darle la ventaja a su equipo en los minutos finales de un partido correspondiente a la Segunda División de Rusia.

El guardameta de 32 años se convirtió en el protagonista del enfrentamiento ante el Chelyabinsk, correspondiente a la Jornada 15 del campeonato, después de abandonar su portería para ejecutar una falta que terminó en un auténtico golazo, encaminando la victoria de su equipo por marcador de 3-1.

Podría interesarte Futbol Con conato de bronca: así terminó el Barcelona vs Real Madrid

¿Cómo fue el golazo de tiro libre del portero Aleksandr Selikhov?

El encuentro se encontraba empatado 1-1 cuando, al minuto 87, el Ural consiguió un tiro libre en una posición peligrosa. Para sorpresa de los presentes, Selikhov decidió abandonar su área y recorrer el terreno de juego para hacerse cargo del cobro, en una acción poco habitual para un guardameta.

Con una ejecución precisa, el arquero superó la barrera y colocó el balón cerca del ángulo derecho de la portería defendida por Ilya Tuseev, quien no pudo evitar la anotación. El espectacular disparo desató la celebración del equipo visitante y del propio Selikhov, quien corrió hacia las gradas para festejar con los aficionados.

El tanto resultó fundamental para el Ural, que logró romper la igualdad cuando solamente faltaban tres minutos para concluir el tiempo reglamentario. Posteriormente, durante el tiempo añadido, el brasileño Italo apareció dentro del área para marcar el tercer gol y sentenciar la victoria por 3-1 sobre el Chelyabinsk.

¿Por qué el portero del Ural cobró el tiro libre?

Aunque la decisión de enviar al guardameta a ejecutar una falta sorprendió durante el partido, la jugada no fue producto de la improvisación. De acuerdo con Roman Oreshchuk, director deportivo del Ural, Selikhov llevaba aproximadamente seis meses practicando tiros libres después de los entrenamientos, con el objetivo de perfeccionar su técnica.

El directivo explicó que el portero incluso había conseguido marcar tres goles en tres intentos durante una de las prácticas más recientes. Pese al riesgo de dejar desprotegida la portería, el entrenador Serguéi Yurán autorizó al guardameta para realizar el cobro, una decisión que terminó siendo determinante para conseguir los tres puntos.

Disparo al ángulo por parte del portero ruso | Captura de pantalla