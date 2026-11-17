Jaime Jáquez Jr., brilla con Milwaukee Bucks, pero el mal momento del equipo opaca su esfuerzo

El mexicano se ha convertido en uno de los jugadores que más entrega muestra en la duela y comienza a ganarse el cariño de la afición

La temporada de Jaime Jáquez Jr. con los Milwaukee Bucks ha tenido dos caras, por un lado, el mexicano ha respondido con buenas actuaciones, entrega y personalidad dentro de la duela; por el otro, el equipo atraviesa una crisis de resultados que ha terminado por opacar el trabajo del basquetbolista.

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En lo individual, el jugador de raíces mexicanas registra un promedio de 15.8 puntos, 5.6 rebotes y 2.9 asistencias por partido en la temporada 2026-27. Números que reflejan su aporte en diferentes aspectos del juego y la importancia que ha comenzado a tomar dentro de la rotación de Milwaukee.

Las actuaciones de Jaime Jáquez que destacan en Milwaukee

Su rendimiento también ha dejado actuaciones destacadas. Ante Los Ángeles Lakers el pasado miércoles 11 de noviembre consiguió 25 puntos, mientras que frente al Orlando Magic el viernes 13 aportó 22 unidades, seis rebotes y cuatro asistencias.

Más allá de las estadísticas, Jáquez se caracteriza por su intensidad, su disposición para pelear cada balón y su capacidad para aportar en ambos lados de la cancha.

Jaime Jáquez intenta meterse a la pintura ante Lakers | AP

Esa entrega también le ha permitido conectar con los aficionados de Milwaukee, que han encontrado en el mexicano a un jugador que no baja los brazos. Su actitud, energía y compromiso son aspectos que lo han hecho ganarse un lugar entre los elementos que generan simpatía entre los seguidores de los Bucks.

Sin embargo, el panorama colectivo es muy diferente. Milwaukee tiene una marca de apenas una victoria y 13 derrotas, se encuentra en el último lugar de la Conferencia Este y acumula una racha de 10 descalabros consecutivos, una situación que refleja las dificultades que ha tenido el equipo en este arranque de campaña.

Jaime Jáquez regresa a Miami para enfrentar al Heat

Jaime Jáquez Jr. brilló con 22 puntos en derrota de los Bucks ante Washington | AP

Este miércoles 18 de noviembre, Jáquez volverá a Miami, ciudad donde comenzó su aventura en la NBA con el Heat, para disputar un partido especial frente a su antiguo equipo.