Miami Heat se transforma en Vice City y prepara una noche nunca antes vista

El Kaseya Center tendrá una cancha especial, uniformes inéditos y una ambientación inspirada en el universo de Grand Theft Auto

Los Miami Heat llevarán la experiencia de Grand Theft Auto VI hasta la NBA. La franquicia se transformará temporalmente en Vice City para su partido de este miércoles ante los Milwaukee Bucks, en un espectáculo que promete combinar el basquetbol con uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.

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La iniciativa forma parte de una colaboración con Rockstar Games y convertirá al Kaseya Center en una versión del universo ficticio inspirado en Miami. El encuentro, denominado 'A Night in Vice City', se realizará un día antes de que GTA VI llegue oficialmente al mercado, el 19 de noviembre.

¿Cómo será la transformación de Miami Heat en Vice City?

Miami Heat se transformará en Vice City | IG Heat

La transformación incluirá una duela completamente temática, uniformes especiales que los jugadores nunca habían utilizado y diferentes actividades dentro del recinto.

El estadio ya luce decoraciones inspiradas en el videojuego, entre ellas palmeras, elementos visuales y un enorme letrero de bienvenida a Vice City en la parte superior del inmueble.

Take-Two confirmó que GTA VI contará con versión física desde el día de su lanzamiento oficial./ X

La colaboración también tendrá una colección especial de ropa y productos oficiales del equipo inspirados en GTA VI. La experiencia será transmitida a nivel nacional por ESPN en Estados Unidos y busca convertirse en uno de los eventos promocionales más llamativos alrededor del lanzamiento del videojuego.

¿Por qué Miami Heat eligió a GTA VI para esta colaboración?