Los Miami Heat llevarán la experiencia de Grand Theft Auto VI hasta la NBA. La franquicia se transformará temporalmente en Vice City para su partido de este miércoles ante los Milwaukee Bucks, en un espectáculo que promete combinar el basquetbol con uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.
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La iniciativa forma parte de una colaboración con Rockstar Games y convertirá al Kaseya Center en una versión del universo ficticio inspirado en Miami. El encuentro, denominado 'A Night in Vice City', se realizará un día antes de que GTA VI llegue oficialmente al mercado, el 19 de noviembre.
¿Cómo será la transformación de Miami Heat en Vice City?
La transformación incluirá una duela completamente temática, uniformes especiales que los jugadores nunca habían utilizado y diferentes actividades dentro del recinto.
El estadio ya luce decoraciones inspiradas en el videojuego, entre ellas palmeras, elementos visuales y un enorme letrero de bienvenida a Vice City en la parte superior del inmueble.
La colaboración también tendrá una colección especial de ropa y productos oficiales del equipo inspirados en GTA VI. La experiencia será transmitida a nivel nacional por ESPN en Estados Unidos y busca convertirse en uno de los eventos promocionales más llamativos alrededor del lanzamiento del videojuego.
¿Por qué Miami Heat eligió a GTA VI para esta colaboración?
La relación entre ambas marcas tiene una conexión especial: Vice City es la ciudad ficticia de Grand Theft Auto que está inspirada en Miami y el sur de Florida. De esta manera, Rockstar Games y la franquicia de la NBA aprovecharán la identidad de la ciudad para llevar el universo del videojuego a un escenario deportivo.