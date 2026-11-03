Jake Paul vuelve al ring; enfrentará a Cédric Doumbé en una pelea de Navidad en Dubái

El youtuber estadounidense ya tiene rival para su regreso al boxeo, luego de un año de ausencia por la fractura de mandíbula que sufrió ante Anthony Joshua

Jake Paul ya tiene fecha y rival para volver al cuadrilátero. El estadounidense enfrentará al francés Cédric Doumbé el próximo 24 de diciembre en la Coca-Cola Arena de Dubái, en un combate que marcará su regreso después de casi un año fuera de actividad.

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La pelea será un enfrentamiento profesional de ocho asaltos en la división de peso crucero, con un límite de 200 libras y guantes de 10 onzas. El anuncio fue realizado por Most Valuable Promotions, empresa que organiza el evento.

Jake Paul regresa después de su derrota ante Anthony Joshua

Jake Paul pierde contra Anthony Joshua | AP

El regreso de Paul genera expectativa porque será su primera aparición desde diciembre de 2025, cuando cayó por nocaut técnico en el sexto asalto ante Anthony Joshua. En aquel combate sufrió una doble fractura de mandíbula que lo obligó a someterse a varias cirugías.

El estadounidense, quien cuenta con un récord profesional de 12 victorias y dos derrotas, reconoció que todavía no se encuentra completamente recuperado. Sin embargo, dejó claro que está listo para volver y recordó que Doumbé llevaba tiempo buscándolo para enfrentarlo.

"Estoy oxidado, mi mandíbula no está del todo bien y no tengo títulos mundiales de kickboxing como tú. Pero esto no es kickboxing. Esto es boxeo", expresó Paul.

¿Quién es Cédric Doumbé, el rival de Jake Paul?

Por su parte, Doumbé llegará con una trayectoria destacada en los deportes de combate. El peleador franco-camerunés fue dos veces campeón mundial de kickboxing y presume un registro de 75 victorias, siete derrotas y un empate, con 45 nocauts.

Jake Paul en conferencia de prensa | AP