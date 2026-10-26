El estelar de Oklahoma City sufrió una aparatosa lesión en la pierna izquierda durante la victoria 108-101 ante los Clippers

La victoria de Oklahoma City Thunder sobre Los Ángeles Clippers por 108-101 quedó marcada por una dramática escena protagonizada por Jalen Williams, quien tuvo que abandonar la duela en camilla tras sufrir una lesión en la parte inferior de la pierna izquierda.

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El incidente ocurrió en los últimos minutos del encuentro y provocó una inmediata reacción de preocupación entre jugadores y aficionados.

La acción se produjo cuando restaba poco más de un minuto para el final del partido, después de que Williams encarara el aro en busca de una anotación y recibiera una falta. Al caer, su pierna izquierda quedó en una posición antinatural, por lo que el cuerpo médico ingresó rápidamente para atenderlo.

La reacción de Shai Gilgeous-Alexander conmueve tras la lesión

La atención médica se prolongó durante varios minutos y los jugadores de ambos equipos mostraron su preocupación mientras Williams era inmovilizado y colocado en una camilla.

Su compañero Shai Gilgeous-Alexander no pudo ocultar la emoción al hablar de lo sucedido después del partido. “Simplemente me siento mal por él”, expresó el actual líder del Thunder, visiblemente afectado por la lesión.

Jalen Williams fue atendido inmediatamente por el cuerpo médico del Thunder | AP

Oklahoma City espera el diagnóstico de su estrella

El entrenador Mark Daigneault reconoció la gravedad del momento y señaló que el equipo recibiría una actualización sobre el estado de Williams la mañana del lunes. Los primeros reportes publicados, Oklahoma City no había confirmado un diagnóstico oficial ni el tiempo que el jugador podría permanecer fuera de las duelas.

Shai Gilgeous-Alexander con el Oklahoma City Thunder | AP