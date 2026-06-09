Jayden Nelson reemplazará a Marcelo Flores en la Selección de Canadá para el Mundial 2026

La Selección de Canadá sufrió una dura baja de cara a la Copa del Mundo 2026. Marcelo Flores quedó descartado para el torneo después de sufrir una lesión de ligamentos durante la final de la Concacaf frente a Tigres, una situación que lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses.

El atacante había sido considerado una de las piezas importantes dentro de la convocatoria canadiense gracias a su talento, capacidad de desequilibrio y proyección ofensiva. Sin embargo, la gravedad de la lesión terminó por dejarlo fuera de la justa mundialista que se disputará en territorio norteamericano.

Marcelo Flores se lesiona en la Final de la Concachampions l IMAGO7

La lesión que cambió los planes de Canadá

Flores encendió las alarmas durante la final de la Concacaf el pasado sábado 30 de mayo cuando tuvo que abandonar el terreno de juego tras una acción que comprometió su rodilla. Después de los estudios médicos correspondientes, se confirmó una lesión de ligamentos en la rodilla derecha.

Marcelo Flores ha abandonado el campo lesionado | MexSport

Jayden Nelson recibe la oportunidad mundialista

Ante la ausencia de Flores, la Federación Canadiense de Futbol decidió convocar a Jayden Nelson como su sustituto en la lista definitiva para el Mundial 2026.

Nelson llega con la misión de aportar velocidad, desequilibrio y profundidad al ataque canadiense. El futbolista milita actualmente en el Austin FC de la MLS. A sus 23 años tiene experiencia en ligas como Noruega y Alemania en equipos de poca trascendencia.