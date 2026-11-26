Jugador de gigante sudamericano es detenido en plenas instalaciones, ¿cuáles fueron las razones de su detención?

El jugador fue arrestado bajo prisión preventiva en las instalaciones del club

David Correa, delantero del Vasco da Gama, fue detenido este jueves 26 de noviembre en el centro de entrenamiento del club en Río de Janeiro tras ejecutarse una orden de prisión preventiva en su contra dentro de la Operación A Tropa.

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El atacante del futbol brasileño es investigado por la Policía Civil de Espírito Santo como presunto sospechoso de participar en una organización criminal armada —vinculada al Comando Vermelho—, tráfico interestatal de drogas y armas, lavado de dinero, tentativa de homicidio y coacción durante el proceso judicial.

Aunque en octubre pasado el futbolista ya había entregado su pasaporte y tenía prohibido salir del país tras negar las acusaciones un mes antes, el organismo de justicia endureció su postura luego de que surgieran mensajes y testimonios sobre un presunto intento de sobornar e intimidar a un testigo.

Tras su captura en las instalaciones deportivas, el jugador quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el análisis de teléfonos móviles y pruebas recopiladas, conservando su presunción de inocencia mientras su defensa impugna la medida y el Vasco da Gama define su postura institucional.

¿Quién es el otro futbolista involucrado y detenido en la Operación A Tropa?

David Corrêa, de Vasco da Gama | AP

Según los reportes de la investigación, el nombre de ambos deportistas salió a la luz tras analizar diversas conversaciones telefónicas con Ruan de Freitas Camargo Cruz, amigo de la infancia de Correa procesado por una tentativa de homicidio ocurrida en 2024.