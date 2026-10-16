Junior H aclara rumores sobre su estado de salud: "Allá afuera hay gente luchando por su vida"

Junior H respondió a los rumores sobre su estado de salud y explicó que su cambio físico responde a decisiones personales. / @juniorh

El cantante de corridos tumbados aseguró que se encuentra bien y criticó las especulaciones y burlas sobre su salud en redes sociales

El cantante de corridos tumbados Junior H respondió a los rumores sobre su estado de salud que circularon en redes sociales y aseguró que se encuentra bien. El intérprete de 25 años también explicó que su cambio físico responde a decisiones personales enfocadas en su bienestar.

A través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram, el artista agradeció las muestras de preocupación de sus seguidores y cuestionó que un tema tan delicado como la salud se convierta en motivo de especulación y entretenimiento.

“Estoy bien, gracias a Dios. A todos los que se han preocupado de corazón, gracias por sus mensajes y cariño”, escribió.

¿Qué dijo Junior H sobre su cambio físico?

En su publicación, el cantante explicó que su transformación física responde a decisiones personales, sin ofrecer más detalles sobre los cambios que ha experimentado.

“Mi cambio físico es simplemente el resultado de decisiones que tomé por mi bienestar”, expresó.

Junior H también criticó la manera en que las plataformas digitales pueden convertir asuntos personales en temas de conversación pública sin considerar las consecuencias para quienes se ven involucrados.

“Qué curioso cómo las redes sociales cada día están más podridas y pueden convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento”, señaló.

El intérprete agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y preocupación. / @juniorh

¿Por qué surgieron rumores sobre la salud del cantante?

Las especulaciones comenzaron después de que un relato difundido en TikTok sobre un caso que involucraba a una expareja y a un cantante de corridos tumbados se viralizara. Aunque la historia no identificaba directamente al artista, usuarios de redes sociales comenzaron a mencionar distintos nombres, entre ellos el de Junior H.

Su cambio físico también fue utilizado por internautas para alimentar las versiones sobre un supuesto diagnóstico de VIH. Sin embargo, esas especulaciones no constituyen evidencia médica ni información confirmada.

Junior H pide empatía ante las burlas sobre la salud

El intérprete aprovechó su mensaje para cuestionar que las personas se burlen de situaciones médicas que pueden representar una lucha difícil para pacientes y sus familias.

“Lo triste no es lo que se pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas”, escribió.

Finalmente, el cantante hizo un llamado a la empatía y recordó que hay personas que enfrentan enfermedades y situaciones complicadas, por lo que pidió no convertir la salud ajena en motivo de burla.

“En fin, ojalá nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía”, concluyó.