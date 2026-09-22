El equipo incorporará al veterano defensivo a su escuadra de prácticas, en un movimiento que busca darle mayor profundidad al perímetro

Los Philadelphia Eagles acordaron incorporar a Kenny Moore II a su escuadra de prácticas, de acuerdo con reportes de la NFL. El defensivo llega a Philadelphia después de haber pasado los primeros nueve años de su carrera con los Indianapolis Colts.

Moore, de 31 años, fue seleccionado al Pro Bowl en 2021 y se convirtió en uno de los principales referentes de la defensiva de Indianapolis durante su estancia con el equipo. Ahora tendrá una nueva oportunidad en la NFL con los Eagles.

Kenny Moore es un defensivo sólido en el perímetro | Especial

Kenny Moore llega para reforzar la secundaria

La intención de Philadelphia es aprovechar la versatilidad del veterano, quien podría desempeñarse como nickel cornerback y también como safety. El movimiento responde, en parte, a las lesiones que han afectado al grupo de backs defensivos.

Durante la temporada 2025, Moore participó en 14 partidos con los Colts y terminó con 51 tackleadas, seis pases defendidos, 1.5 capturas y una intercepción que devolvió para touchdown. Esos números fueron parte de su último año en Indianapolis.

El defensivo fue liberado por los Colts el pasado 7 de mayo, después de que ambas partes intentaran encontrar un intercambio. Antes de su salida, estaba contemplado para recibir alrededor de 10 millones de dólares durante la temporada 2026.

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Reencuentro con el coach Nick Sirianni

La llegada de Moore también representa un reencuentro con Nick Sirianni, actual entrenador en jefe de los Eagles, quien trabajó con el defensivo durante su etapa en Indianapolis. Esa familiaridad podría facilitar su adaptación al sistema de Philadelphia.

En nueve temporadas con los Colts, Moore disputó 132 partidos y fue titular en 111 de ellos. Acumuló 649 tackleadas, 21 intercepciones, cuatro touchdowns defensivos, 11.5 capturas y seis balones sueltos forzados.

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