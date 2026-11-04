El piloto italiano llegará al Gran Premio de São Paulo como campeón mundial de Fórmula 1, pero todavía tiene objetivos por cumplir

Kimi Antonelli no quiere que su coronación en el Gran Premio de México sea el único momento histórico de su temporada 2026. El italiano llegará a Interlagos para disputar el Gran Premio de Brasil con dos objetivos importantes, tanto personales como para Mercedes, escudería que todavía pelea por asegurar el campeonato de constructores.

Después de conquistar el título mundial en territorio mexicano, Antonelli buscará convertirse en el primer piloto italiano en ganar el Gran Premio de Brasil desde 2003. Aquella ocasión fue Giancarlo Fisichella quien se llevó la victoria con Jordan, por lo que han pasado 23 años sin que un representante de Italia vuelva a subir a lo más alto del podio en Interlagos.

El segundo objetivo involucra directamente a Mercedes, que quiere recuperar el protagonismo en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. La última victoria de las Flechas Plateadas en Brasil llegó en 2022, cuando George Russell consiguió su primer triunfo en la Fórmula 1, por lo que la escudería busca terminar con esa sequía.

Andrea Kimi Antonelli en el podio del Gran Premio de México tras coronarse | IMAGO 7

Mercedes todavía tiene pendiente el campeonato de constructores

Aunque Antonelli ya aseguró el título de pilotos, Mercedes todavía no puede celebrar el campeonato por equipos. Después de 19 fechas, la escudería alemana lidera la clasificación con 630 puntos, pero Ferrari mantiene posibilidades matemáticas de alcanzarla en las últimas carreras de la temporada.

La pelea entre los tres primeros equipos marcha de la siguiente manera: 1. Mercedes: 630 puntos.

2. Ferrari: 504 puntos.

3. Red Bull: 382 puntos.

Andrea Kimi Antonelli en competencia en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 | AP

Kimi Antonelli quiere prolongar su temporada histórica

Con el campeonato de pilotos en sus manos, Antonelli puede concentrarse en cerrar el año con más victorias y seguir construyendo su legado en la máxima categoría. Ganar en Interlagos significaría romper una espera de 23 años para Italia y, al mismo tiempo, devolver a Mercedes a lo más alto del podio brasileño después de cuatro temporadas.