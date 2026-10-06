Kira: Las Amazonas han demostrado que pueden estelarizar grandes funciones del CMLL | Emiliano Cárdenas

La luchadora destacó el nivel que han mostrado las mujeres en el Consejo Mundial de Lucha Libre y aseguró que han dejado atrás las dudas sobre su capacidad para protagonizar grandes funciones

Las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre han ganado cada vez más protagonismo dentro de las grandes funciones de la empresa. Para Kira, las luchadoras han demostrado con creces que tienen el nivel para estelarizar una función, robarse los reflectores y estar a la altura de cualquier combate en la Arena México.

En el marco del mes dedicado a las Amazonas, la gladiadora reconoció que todavía existen personas que dudan de la capacidad de las mujeres dentro de la lucha libre, aunque consideró que el trabajo realizado sobre el ring ha sido suficiente para demostrar lo contrario.

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Kira destaca el crecimiento de las Amazonas

La luchadora señaló que las mujeres han demostrado su nivel en escenarios importantes y recordó que ya han tenido la oportunidad de encabezar funciones en la Catedral de la Lucha Libre.

“Sobre todo en las Amazonas, hemos demostrado el nivel, hemos demostrado justamente en la noche de canciones que unas mujeres pueden estelarizar una lucha, una lucha en Arena México”, señaló Kira.

Para la representante del CMLL, la respuesta ante quienes todavía cuestionan a las luchadoras debe estar arriba del cuadrilátero, demostrando con hechos la capacidad y el nivel que tienen.

Kira y sus siguientes objetivos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre | Emiliano Cárdenas

“Demostrar de qué estamos hechas”

Kira aseguró que las Amazonas deben concentrarse en continuar demostrando su talento y dejar de lado los comentarios de quienes consideran que las mujeres no pueden ocupar los primeros planos.

“Ignorar todos los comentarios y demostrar de qué estamos hechas y a qué venimos, a qué estoy aquí, sobre todo, a qué dejé mi casa para estar aquí”, sentenció.