El luchador japonés del CMLL compartió una fotografía junto a su ahora esposa y dedicó un emotivo mensaje para celebrar el inicio de una nueva etapa

Yutani, uno de los luchadores japoneses que se han convertido en figuras importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, sorprendió a sus seguidores con una tierna publicación en redes sociales en la que anunció su unión matrimonial con Danny Gomez.

El gladiador compartió una fotografía en compañía de su ahora esposa y aprovechó el momento para revelar la importancia que tiene este nuevo capítulo en su vida.

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Una nueva lucha fuera del ring para Yutani

“Hoy quiero compartir con ustedes un paso muy importante en mi vida. Fuera del ring también hay grandes luchas, y hoy tengo la dicha de comenzar una nueva etapa junto a la persona que amo”, escribió el luchador japonés.

Yutani también agradeció a quienes han formado parte de su camino y cerró su mensaje con una frase que resumió la felicidad por este momento: “Gracias por ser parte de este camino. ¡Un nuevo capítulo comienza!”.

La publicación rápidamente generó cientos de interacciones entre los aficionados, quienes aprovecharon el mensaje del gladiador para enviarle felicitaciones y buenos deseos por esta nueva etapa junto a Danny Gomez.

¿Quién es Yutani, figura japonesa del CMLL?

El japonés se ha convertido en una de las principales estrellas extranjeras que han llegado al CMLL durante los últimos años, ganándose un lugar dentro de la programación de la empresa y el reconocimiento de los aficionados mexicanos.

Yutani hace un castigo sobre Místico | Facebook Yutani Luchador