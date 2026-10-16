La luchadora de NXT y AAA mostró su cariño por el Rebaño Sagrado en redes sociales

Una de las llegadas a AAA por parte de luchadores extranjeros que más ha llamado la atención es la de Karmen Petrovic a los Perros del Mal, pues es una de las pocas mujeres que han sido parte de la agrupación, causando un impacto con el público mexicano. Ahora, a través de X, Karmen dejó saber que le gustaría conseguir la nueva playera de Chivas, presentada como su tercer uniforme.

Tan solo con repostear la publicación, desencadenó una serie de reacciones por parte de la gente en los comentarios, pues su frase "Quiero", aunque fue corta, demostró que Petrovic ha elegido el equipo al cual apoyar en la Liga MX.

Karmen es chivahermana

Guadalajara presentó su tercera camiseta de la mano de Nike, siendo el color negro el predominante, acompañado de un patrón dorado en la parte más alta del torso, haciendo un pequeño homenaje a la charrería. Tan solo unas horas después, fue que Karmen Petrovic reposteó en su cuenta de X la publicación de Chivas Femenil, agregando un contundente mensaje: "Quiero" y un emoji de fuego.

Las reacciones inmediatamente se 'volvieron locas' para tratar de saber si Karmen solamente quiere obtener la playera, o bien, si se ha convertido en una chivahermana más, pues se convertiría en una de las luchadoras más recientes en ser aficionada del Rebaño Sagrado.

Drew McIntyre recibe jersey rojiblanco

De un tiempo a la fecha, también es conocido que otro de los luchadores que tiene afinidad por las Chivas es Drew McIntyre, pues en sus redes se mostró entrenando con la camiseta del Rebaño que se utilizó en la temporada 2025-2026, la última que usaron con la marca Puma.

Ya de manera más reciente, el 'Psicópata Escocés' recibió en su casa el nuevo jersey del cuadro rojiblanco, mismo que fue enviado en una caja edición especial, con el número 1 y completamente personalizado para el tres veces campeón de WWE.