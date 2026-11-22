El mediocampista mexicano sumó sus primeros minutos tras pasar cuatro meses sin jugar

Edson Álvarez volvió oficialmente a las canchas como titular en el empate 1-1 del West Ham United ante el Preston North End, disputando así su primer encuentro de la temporada en la Championship inglesa tras pasar más de tres meses alejado de la actividad. Al término del compromiso, el mediocampista mexicano abrió su corazón ante los medios oficiales del club y confesó que estuvo al borde de las lágrimas al momento de escuchar el silbatazo inicial en el futbol británico.

La emoción del llamado 'Machín' reflejó el complicado proceso personal y deportivo que atravesó durante los últimos meses de inactividad, dejando en claro la profunda pasión que siente por este deporte.

"Casi lloro al inicio del partido, y eso significa que siento el futbol", expresó el seleccionado nacional para los canales del conjunto londinense tras completar su esperada reaparición en el terreno de juego.

Edson Álvarez con West Ham ante Portsmouth | AFP

¿Qué dijo Edson Álvarez sobre sus meses sin jugar con el West Ham?

El propio futbolista reconoció que esta etapa fuera de las convocatorias representó un reto sumamente complejo tanto en lo físico como en lo mental, marcado por diversas transformaciones en su entorno.

Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP

"Ha sido un período muy difícil para mí después de cuatro meses sin jugar; han pasado muchas cosas en mi vida, muchos cambios", detalló Álvarez al analizar el largo camino que tuvo que recorrer para recuperar su lugar en el once inicial.