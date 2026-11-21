Edson Álvarez está de regreso, ya que el mediocampista mexicano fue anunciado como titular del West Ham United para enfrentar este sábado al Preston North End, en la Jornada de la Championship, marcando su regreso a la actividad después de más de tres meses sin disputar un encuentro oficial.
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La última aparición del Machín había sido el pasado 8 de agosto, cuando también arrancó de inicio en la victoria 3-1 sobre Portsmouth, correspondiente a la primera ronda de la Carabao Cup. Desde entonces, el mexicano no había vuelto a tener participación con el conjunto londinense.
Edson Álvarez recibe una nueva oportunidad
La titularidad representa una gran noticia para el futbolista de la Selección Mexicana, quien regresó al West Ham después de jugar cedido la temporada anterior con el Fenerbahçe de Turquía. Ahora, bajo las órdenes de Scott Parker, tendrá la oportunidad de recuperar protagonismo en el mediocampo.
El técnico inglés realizó tres modificaciones en su alineación para este compromiso y una de ellas fue la inclusión de Álvarez, quien buscará aportar recuperación, equilibrio y experiencia en una zona que necesita respuestas.
West Ham necesita reaccionar en la Championship
El regreso del mexicano llega en un momento complicado para el equipo londinense, que busca recuperar terreno en la segunda división de Inglaterra. Los Hammers llegan al compromiso después de empatar 3-3 ante Cardiff City y caer 2-1 frente al Blackburn Rovers, por lo que necesitan volver a ganar.
Además, el encuentro ante Preston representa el primer partido de Scott Parker como local desde que asumió la dirección técnica del West Ham. Con Edson Álvarez nuevamente en el once inicial, el conjunto londinense espera encontrar soluciones para cambiar su dinámica y comenzar a escalar posiciones.