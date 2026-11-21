Edson Álvarez vuelve a la titularidad con West Ham ¿desde cuándo no disputaba un partido oficial con los Hammers?

El mediocampista mexicano recibió la confianza de Scott Parker para arrancar ante Preston North End, en una noticia que representa un impulso importante para su carrera en Inglaterra

Edson Álvarez está de regreso, ya que el mediocampista mexicano fue anunciado como titular del West Ham United para enfrentar este sábado al Preston North End, en la Jornada de la Championship, marcando su regreso a la actividad después de más de tres meses sin disputar un encuentro oficial.

La última aparición del Machín había sido el pasado 8 de agosto, cuando también arrancó de inicio en la victoria 3-1 sobre Portsmouth, correspondiente a la primera ronda de la Carabao Cup. Desde entonces, el mexicano no había vuelto a tener participación con el conjunto londinense.

Edson Álvarez recibe una nueva oportunidad

Edson Álvarez en juego con West Ham | X:WestHamViews_

La titularidad representa una gran noticia para el futbolista de la Selección Mexicana, quien regresó al West Ham después de jugar cedido la temporada anterior con el Fenerbahçe de Turquía. Ahora, bajo las órdenes de Scott Parker, tendrá la oportunidad de recuperar protagonismo en el mediocampo.

El técnico inglés realizó tres modificaciones en su alineación para este compromiso y una de ellas fue la inclusión de Álvarez, quien buscará aportar recuperación, equilibrio y experiencia en una zona que necesita respuestas.

West Ham necesita reaccionar en la Championship

El regreso del mexicano llega en un momento complicado para el equipo londinense, que busca recuperar terreno en la segunda división de Inglaterra. Los Hammers llegan al compromiso después de empatar 3-3 ante Cardiff City y caer 2-1 frente al Blackburn Rovers, por lo que necesitan volver a ganar.

Hadji Malick Diouf y Edson Álvarez con West Ham en la Copa de la Liga | AFP