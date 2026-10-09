"La energía del futbol": La importante alianza de la FMF con Fundación COX en favor de la niñez mexicana

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, en la presentación de la alianza con Cox | IMAGO 7

El organismo rector del futbol en nuestro país formará parte de la rehabilitación de espacios deportivos

El futbol busca trascender las canchas profesionales y llegar a las comunidades que más lo necesitan. Con ese objetivo, la Federación Mexicana de Futbol anunció una alianza con la Fundación COX, denominada “La Energía del Futbol”.

Esta iniciativa busca rehabilitar espacios deportivos en zonas marginadas del país para impulsar la inclusión social y generar oportunidades para niñas y niños.

El anuncio se realizó en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento donde Mikel Arriola, comisionado presidente de la FMF, estuvo presente para dar a conocer los detalles del proyecto.

Mikel Arriola encabeza el evento de FMF en conjunto con Fundación Cox | IMAGO 7

Durante la jornada, Arriola también convivió con niños en las canchas donde habitualmente entrena la Selección Mexicana, en un encuentro que puso en el centro el papel del deporte como una herramienta de desarrollo para las nuevas generaciones.

La iniciativa pretende recuperar espacios deportivos y convertirlos en puntos de encuentro para las comunidades, con instalaciones dignas que permitan a la niñez acercarse al futbol, fomentar la convivencia y adoptar hábitos saludables.

Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de COX, destacó que la sostenibilidad debe reflejarse en beneficios concretos para la sociedad y en acciones que contribuyan al desarrollo de las comunidades.

Enrique Riquelme, Jared Borgetti y Mikel Arriola en el evento de la FMF y Cox | IMAGO 7

“La sostenibilidad es el incremento positivo a las comunidades, nace para dar estructura, contribuir al desarrollo social, hoy lo ponemos en marcha en México, convertir el deporte en un apoyo comunitario, espacios dignos y vivos para hábitos saludables”, expresó.

Con esta alianza, la FMF y la Fundación COX buscan el alcance del futbol para impulsar la transformación comunitaria, mediante la recuperación de canchas y la creación de entornos donde niñas y niños tengan más oportunidades de participar en actividades deportivas.