Desde que Iván Alonso llegó a la dirección deportiva, en diciembre de 2023, La Máquina ha encontrado estabilidad y de la mano del ingeniero Víctor Velázquez, se ha construido un equipo competitivo

Cruz Azul hoy tiene algo que durante mucho tiempo le hizo falta, constancia. Y no hablo solamente de ganar partidos o de estar peleando los primeros lugares; hablo de un proyecto que tiene continuidad.

Desde que Iván Alonso llegó a la dirección deportiva, en diciembre de 2023, La Máquina ha encontrado estabilidad. De la mano del ingeniero Víctor Velázquez, se ha construido un equipo competitivo. Los números hablan por sí solos: ya son seis torneos cortos consecutivos clasificando a Liguilla y con 32 puntos o más en fase regular, además de mantenerse entre los tres primeros lugares.

Para mí, Cruz Azul es hoy el candidato número uno al título. No solamente por lo que juega, sino por lo que representa este proyecto. La Máquina tiene argumentos para pensar en grande y, por qué no, ilusionarse con el bicampeonato.

¿Quién debe ser el portero titular en la Liguilla, Kevin Mier o Andrés Gudiño?

Me sorprendió que Joel Huiqui volviera a mover la portería ante Chivas, pero creo que Andrés Gudiño ha hecho méritos suficientes para quedarse con la titularidad. Y aquí no se trata de quitarle crédito a Mier.

Para mí, hoy Gudiño merece arrancar la Liguilla. En estas instancias no se puede regalar nada y la titularidad debe ganarse por el momento futbolístico, no por el nombre. ¿Ustedes con quién se quedan?

Horarios Cuartos de Final

Y ya que hablamos de decisiones, hay otra que de plano no me gustó nada, el horario que le asignaron a Cruz Azul para su partido de ida de los cuartos de final ante León. ¡Domingo a las nueve de la noche! Muy innecesario.

Entiendo perfectamente que el equipo necesita tiempo para preparar el siguiente compromiso y que jugar el domingo le permite tener un día más de trabajo antes del jueves. También entiendo que Cruz Azul es un equipo que genera audiencia y que para las televisoras representa un buen horario estelar. Pero hay algo que parece que se les olvida, la afición.

Y si hay alguien que merece consideración, es precisamente el aficionado que acompaña al equipo, que paga su boleto y que está ahí en las buenas y en las malas.