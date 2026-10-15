Seis personas murieron tras el desplome de una avioneta en Wisconsin, Estados Unidos. / AP

El accidente ocurrió cerca del Parque Estatal Mirror Lake, en Estados Unidos. Entre las víctimas hay cinco adultos y un niño de 13 años; las autoridades investigan las causas del desplome

Seis personas murieron luego de que una avioneta se estrellara en una zona boscosa de Wisconsin, Estados Unidos. Antes del accidente, el piloto reportó acumulación de hielo en las alas y solicitó autorización para descender, de acuerdo con información preliminar de las autoridades.

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¿Dónde se estrelló la avioneta en Wisconsin?

El accidente ocurrió poco antes de las 22:00 horas del martes, cerca del Parque Estatal Mirror Lake, en el municipio de Dellona, a unos 16 kilómetros al oeste de Wisconsin Dells.

La aeronave, un Piper PA-46 de un solo motor, realizaba un trayecto de regreso entre Kenosha y Menomonie cuando se desplomó en una zona boscosa.

La oficina del sheriff del condado de Sauk confirmó que las seis personas que viajaban a bordo murieron: cinco adultos y un menor de edad. Las autoridades también señalaron que no hubo personas lesionadas en tierra ni daños a estructuras cercanas.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

De acuerdo con los primeros datos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), el piloto informó al control de tráfico aéreo que se estaba acumulando hielo en las alas mientras volaba a unos 7 mil 315 metros de altura.

Ante esta situación, solicitó autorización para descender, petición que fue aprobada. Sin embargo, la avioneta comenzó un giro descendente hacia la derecha que aumentó progresivamente hasta que se perdió la comunicación con la aeronave y el seguimiento de sus datos.

La acumulación de hielo representa un riesgo para la aviación, ya que puede alterar el flujo del aire sobre las alas, aumentar la resistencia y afectar el control del avión. La NTSB encabeza la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

La avioneta cayó en una zona boscosa cercana al Parque Estatal Mirror Lake. / AP

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente aéreo?

Las autoridades identificaron a las seis personas fallecidas el jueves 15 de octubre. Entre ellas se encuentran el piloto Ronald R. Riek, de 63 años; Tyler J. Harvey, de 36; Mary K. Brion, de 67; Amanda M. Haremza, de 45; Kayla C. Turpin, de 39, y Rylan Haremza, de 13 años.