Liga Mexicana del Pacífico toma drástica decisión con la serie entre Algodoneros y Venados; ¿qué pasará con los juegos?

Juego entre Algodoneros y Venados se vio afectado por la violencia | Captura

La violencia registrada en Guasave obligó a la LMP a cancelar la serie luego de que el primer encuentro tuviera que suspenderse en medio de momentos de tensión en el estadio Kuroda Park

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) anunció la cancelación definitiva de la serie entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027, por motivos de seguridad.

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La decisión se produjo después de los acontecimientos registrados la noche del viernes 20 de noviembre, cuando el primer partido entre ambas novenas tuvo que detenerse durante la tercera entrada, luego de que se escucharan detonaciones de armas de fuego en distintos puntos de la ciudad.

¿Qué ocurrió durante el partido entre Algodoneros y Venados?

El encuentro se disputaba en el estadio Kuroda Park y se encontraba empatado 0-0 cuando la situación de inseguridad obligó a detener las acciones. Los peloteros y umpires abandonaron el terreno de juego, mientras que los aficionados buscaron resguardarse dentro del inmueble.

Aunque inicialmente se informó sobre la suspensión de ese compromiso, un día después la LMP confirmó que tampoco se disputarían los encuentros programados para el sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Fuerzas federales desplegaron un operativo tras los ataques de civiles armados./ RS

A través de un comunicado, firmado por su presidente Salvador Escobar, el organismo explicó que la prioridad era proteger a jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y representantes de los medios de comunicación. También destacó que el beisbol debe ser un espacio de convivencia familiar y seguro.

¿Qué pasará con los aficionados que compraron boletos?

Por su parte, Algodoneros de Guasave también informó sobre las medidas para apoyar a los aficionados que habían adquirido entradas para cualquiera de los tres compromisos ante Venados. El equipo permitirá hacer válidos esos boletos para cualquier partido como local durante la segunda vuelta de la temporada.

La cancelación se produjo en medio de una jornada de violencia en Sinaloa, tras el operativo federal que derivó en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como 'El Chapo Isidro'.

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