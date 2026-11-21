El pánico se apoderó de los fans en el Kuroda Park

El encuentro entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán tuvo que ser suspendido luego de detonaciones de arma de fuego provocando momentos de tensión y temor entre los aficionados que se encontraban en el estadio.

¿Qué sucedió?

El compromiso, correspondiente a la Liga Mexicana del Pacífico, se disputaba con normalidad hasta que comenzaron a escucharse los disparos a los alrededores del Kuroda Park en Guasave, Sinaloa.

En medio de la alarma, algunos aficionados abandonaron sus lugares en las gradas y corrieron para buscar refugio, mientras que otros permanecieron resguardados en los pasillos y espacios interiores del parque. Las imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron la angustia que se vivió entre los presentes, en una noche en la que el espectáculo deportivo pasó a segundo plano.

Fans se refugian en el interior del estadio tras balacera | X:@Guiesga

La situación también alcanzó a los protagonistas del encuentro. Jugadores, cuerpos técnicos y personal operativo permanecieron dentro de las instalaciones, siguiendo las medidas de resguardo mientras se evaluaban las condiciones de seguridad. La prioridad fue proteger la integridad de todas las personas que se encontraban en el Kuroda Park.

Ante el escenario, el partido fue detenido cuando se disputaba la parte alta de la tercera entrada. La suspensión se tomó como medida preventiva, debido a los reportes de enfrentamientos armados en diferentes sectores de Guasave y al riesgo que representaba continuar con la actividad deportiva en esas circunstancias.

Los hechos no se limitaron al entorno del estadio. Durante la tarde-noche de este 20 de noviembre también se reportaron detonaciones en distintos sectores del municipio, así como vehículos incendiados en la zona del malecón María del Rosario Espinoza.

Caos durante partido de beisbol | CAPTURA DE PANTALLA

Elementos de seguridad desplegaron operativo

Además, se informó sobre un despliegue de fuerzas federales, con elementos de la Secretaría de Marina y sobrevuelos de helicópteros en labores de vigilancia y reconocimiento.