LMP cancela el juego entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán tras hechos violentos

Venados de Mazatlán prepara temporada 2025 de LMP con cuadrangular en el Fray Nano | LMP

La Liga Mexicana del Pacífico tomó la decisión en conjunto con las autoridades locales para salvaguardar la integridad de los aficionados; aclaró que los incidentes no ocurrieron en las inmediaciones del estadio

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) hizo oficial la cancelación del encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027, luego de los hechos de violencia registrados durante la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

A través de un comunicado oficial, el organismo informó que la determinación se tomó en conjunto con las autoridades locales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los aficionados que se encontraban en el Kuroda Park, donde se desarrollaba el compromiso entre ambas novenas.

Podría interesarte Beisbol Video: Balacera irrumpe juego entre Algodoneros y Venados en Guasave

¿Qué informó la Liga Mexicana del Pacífico sobre la cancelación del juego?

En el documento, firmado por Salvador Escobar C., presidente de la LMP, se explicó que los reportes oficiales confirmaron que los hechos de seguridad registrados en Guasave no ocurrieron en las inmediaciones del estadio.

"Ante los hechos de seguridad suscitados durante las últimas horas en la ciudad de Guasave, la Liga Mexicana del Pacífico Banamex de la mano con las autoridades locales, y buscando salvaguardar la integridad de nuestros aficionados, determinaron la cancelación del juego que sostenían Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave en el Kuroda Park", señaló el comunicado.

Asimismo, la Liga invitó a los aficionados a mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de la LMP Banamex y de Algodoneros de Guasave, donde se darán a conocer las actualizaciones relacionadas con los próximos encuentros.

Fuerzas federales desplegaron un operativo tras los ataques de civiles armados./ RS

¿Qué pasó durante el juego entre Algodoneros y Venados?

El compromiso tuvo que detenerse cuando se disputaba la parte alta de la tercera entrada, luego de que se escucharan detonaciones que provocaron momentos de tensión entre los asistentes.

Ante la situación, aficionados, jugadores y miembros de los cuerpos técnicos buscaron resguardarse dentro del inmueble. Videos difundidos en redes sociales mostraron a algunos espectadores refugiándose en los pasillos y espacios interiores del Kuroda Park.

Horas después de la interrupción, la Liga Mexicana del Pacífico confirmó que el encuentro quedaba cancelado de manera oficial. Por el momento, el organismo no ha anunciado una nueva fecha para la disputa del compromiso, por lo que la afición deberá mantenerse pendiente de los canales oficiales.