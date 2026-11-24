Lista la primera baja de los Pumas y era más que esperada por la afición universitaria

Jugadores de Pumas en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

El futbolista llegó esta temporada, pero no se adaptó al cuadro del Pedregal, por lo que su salida es inminente

El jugador argentino Luciano Herrera será la primera baja de Universidad, pudo saber RÉCORD con gente allegada al conjunto auriazul. El futbolista llegó esta temporada, pero no se adaptó al cuadro del Pedregal, por lo que su salida es inminente.

Pumas le busca equipo a Luciano Herrera

​El único camino de Pumas es encontrar en qué equipo puede colocarlo, pero es un hecho que su continuidad en el club no se va a dar, de acuerdo con información de una buena fuente cercana a los felinos.

Luciano Herrera, jugador de Pumas, enfrentando a Necaxa | MEXSPORT

​Luciano Herrera se desempeña como extremo izquierdo. Llegó a los Pumas en julio de 2026 procedente de Newell’s Old Boys de Argentina, en calidad de préstamo por un año hasta junio de 2027, pero la opción de compra no se hará válida; por lo que restan seis meses de contrato y ahora el tema es dónde va a ser colocado.

¿Cómo le fue en el Apertura 2026?

​En el recién concluido torneo Apertura 2026 de la Liga MX (su único certamen hasta ahora con el equipo), Herrera registró una participación discreta: disputó 12 partidos, marcó 1 gol y dio 1 asistencia, pero no convenció con sus actuaciones.

Luciano Herrera, enfrentando a León en el Olímpico Universitario | MEXSPORT

​Además, a esto se le agrega que el futbolista no tuvo pegada con la afición de Pumas, que no era empática con su desempeño en la cancha, por lo que definitivamente su estancia en la institución ya estaba colgada con pinzas.

​Ahora el tema es saber si lo pueden acomodar en otro club, ya que, como se menciona párrafos arriba, está a préstamo y quedan seis meses para su conclusión.