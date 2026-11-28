Los pobres números por los que Juan Pablo Alfaro deja de ser técnico de Atlas Femenil

El estratega concluye su etapa tras un año en el banquillo rojinegro con apenas seis triunfos en 25 partidos

Atlas anunció este jueves 26 de noviembre, a través de sus redes sociales, el fin de la etapa de Juan Pablo Alfaro como director técnico del equipo Femenil, cerrando un ciclo de un año en el que no logró consolidar un proyecto competitivo dentro del futbol mexicano.

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Mediante un comunicado oficial, la institución rojinegra agradeció al entrenador su trabajo, compromiso y profesionalismo durante su gestión, deseándole éxito en sus próximos retos mientras la directiva inicia la búsqueda de un nuevo timonel para recuperar el protagonismo en el circuito rosa.

Anunciado originalmente el 2 de diciembre de 2025 con la misión de elevar el nivel de las Académicas, Alfaro registró un balance total de apenas seis victorias, seis empates y 13 derrotas en 25 partidos dirigidos entre el Clausura y el Apertura 2026, alcanzando una efectividad del 32 por ciento de los puntos disputados.

Atlas Femenil AP 26 l MEXSPORT

Durante el Clausura 2026 el equipo finalizó en el puesto 13 de la tabla general (dos triunfos, tres igualadas y ocho descalabros), mientras que en el Apertura 2026 apenas escaló al lugar 12 con cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, dejando además como cuenta pendiente el no haber podido vencer a Chivas en el Clásico Tapatío.

¿Cuál es la trayectoria de Juan Pablo Alfaro en el futbol mexicano antes de dejar Atlas Femenil?

Previo a este paso por el banquillo rojinegro, Alfaro forjó una amplia carrera dentro del balompié nacional que comenzó como futbolista profesional tras debutar en Primera División el 15 de agosto de 1999 y mantenerse en activo hasta 2014.

Atlas empata ante América Femenil l MEXSPORT