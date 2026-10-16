Mansión de ‘El Negro’ Durazo en Tlalpan será universidad y preparatoria: ¡estas carreras tendrá!

Los arreglos tendrán una inversión de 150 millones de pesos / Especial

Claudia Sheinbaum anunció que el inmueble albergará una sede de la Universidad Rosario Castellanos y un bachillerato público

La antigua mansión de Alfonso ‘El Negro’ Durazo, quien fue jefe de la Policía durante el gobierno de José López Portillo, tendrá un nuevo uso en la Ciudad de México: se convertirá en una sede de la Universidad Rosario Castellanos y una preparatoria pública en la alcaldía Tlalpan.

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El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que el inmueble, considerado durante años un símbolo de corrupción y privilegios, será aprovechado para ampliar las oportunidades educativas de los habitantes de la zona.

Alfonso ‘El Negro’ Durazo fue jefe de la Policía durante el gobierno de José López Portillo / Especial

Para adecuar las instalaciones de la universidad y del bachillerato se contempla una inversión de 150 millones de pesos.

¿Qué pasará con la mansión de ‘El Negro’ Durazo en Tlalpan?

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que la situación jurídica del inmueble ya fue destrabada, lo que permitirá avanzar con el proyecto educativo.

La mandataria destacó la importancia de recuperar el espacio para beneficio de los habitantes de Tlalpan, una demarcación en la que también se desempeñó como jefa delegacional de 2015 a 2017. Actualmente, la alcaldía está encabezada por Gabriela Osorio, a quien la presidenta reconoció durante su intervención.

Con este proyecto, el inmueble dejará atrás su pasado como residencia de Alfonso Durazo y será acondicionado para recibir a estudiantes de educación superior y media superior.

Las instalaciones de la universidad y del bachillerato tendrán una inversión de 150 millones de pesos / Especial

¿Cuándo abrirá la Universidad Rosario Castellanos en Tlalpan?

La rectora de la Universidad Rosario Castellanos, Alma Herrera, informó que se pretende que la nueva sede comience a operar en 2027. Como parte de los preparativos, ya se lanzó la convocatoria de ingreso y se han registrado tres mil 67 alumnos interesados en las cinco carreras que se impartirán en el plantel.

La oferta académica contempla las siguientes licenciaturas: Psicología.

Derecho y Criminología.

Administración.

Turismo.

Economía.

La nueva sede estará ubicada en San Andrés Totoltepec y busca atender la demanda educativa de los pueblos de Tlalpan y sus alrededores.

La nueva sede estará ubicada en San Andrés Totoltepec / Redes Sociales

¿Cómo será la nueva preparatoria pública en la antigua mansión?

Además de la universidad, el inmueble albergará un bachillerato público que contará con al menos 20 aulas, de acuerdo con lo informado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. El funcionario señaló que la licitación para realizar las adecuaciones de la preparatoria se lanzará en noviembre, con el objetivo de que las instalaciones estén listas para el próximo ciclo escolar.