En las danzas tradicionales mexicanas, cubrirse el rostro no oculta al individuo; lo transforma en memoria colectiva.

Bajo esa premisa antropológica y comunitaria, se presentó en el Foro Totalplay de la Ciudad de México la sexta edición del Festival Nacional Máscaras Danzantes (FENAMAD), proyecto conocido como La Gran Fiesta de México, que en 2026 trasladará su epicentro a Orizaba, Veracruz, del 13 al 15 de noviembre. Por segundo ciclo consecutivo, el encuentro cuenta con la participación de Banco Azteca como patrocinador principal.

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El rescate del patrimonio intangible frente a la homogeneización contemporánea fue el eje central de la presentación del programa. Al respecto, Manuel Álvarez Sánchez, director del Festival, puntualizó la dimensión política y social que envuelve a los portadores de estas costumbres:

"Las máscaras danzan, porque en ellas habitan las voces de nuestros pueblos. Este festival es un acto de resistencia cultural, pero también de celebración y reencuentro con lo que somos. Cada máscara es una historia tallada, una enseñanza heredada, una identidad que se preserva. Gracias a este festival, las manos de los maestros mascareros vuelven a ser escuchadas".

A su vez, la visión desde el sector privado y el fomento a las identidades locales fue delineada por Ninfa Salinas Sada, Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas:

"Cuando un danzante se pone la máscara, se vuelven también todos los danzantes que han venido detrás de él, por años, perpetuando esta cultura, la del México orgulloso que sabe muy bien quién es y qué busca. Desde Grupo Salinas y Banco Azteca, estamos muy orgullosos de apoyar esta tradición milenaria porque creemos en el trabajo de nuestros artesanos y queremos que en todo el mundo también se reconozca su talento".

Dimensión comunitaria y proyección global

El encuentro reunirá a más de 1,800 danzantes y 350 músicos procedentes de 45 tradiciones arraigadas en 15 estados del país. En paralelo a las ejecuciones dancísticas, se llevará a cabo un encuentro nacional con 100 mascareros y 60 cartoneros de 17 entidades federativas, para visibilizar los oficios manuales que sostienen la parafernalia ritual. La escala internacional sumará delegaciones de seis naciones con tradición afín: España, Bulgaria, Costa Rica, Colombia, Perú y República Dominicana.

El impacto territorial se concentrará al pie del volcán más alto del país, donde la alcaldía anfitriona proyecta la llegada de más de 300,000 asistentes y una ocupación hotelera al cien por ciento, bajo protocolos de orden, seguridad y limpieza. Al tomar la palabra, Hugo Chahín Kuri, presidente municipal de Orizaba, enfatizó el compromiso local: "Vamos a enseñarle al mundo nuestra tradiciones, nuestra cultura, parte de nuestra raíces".

El acto protocolario contó con la presencia de Sergio Vela, Director General de Arte y Cultura de Fomento Cultural Grupo Salinas, y de José Manuel Azpiroz, Director Ejecutivo de Comunicación de Grupo Elektra.