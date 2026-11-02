"Me hubiera caga..": Vasco Aguirre y su insólita respuesta en rueda de prensa

Javier Aguirre en conferencia de prensa durante su presentación como DT de Valencia | valenciacf.com

El entrenador mexicano dio sus impresiones tras la victoria ante el Elche

Javier "Vasco" Aguirre por fin pudo celebrar su primera victoria con el Valencia; sin embargo, estuvo a nada de que nuevamente le sacaran el resultado en los últimos minutos y respecto a esto, así terminó respondiendo en rueda de prensa.

¿Qué dijo Javier Aguirre?

“Casi nos vacunan en el 97′, me hubiera c... en sus muertos. Afortunadamente no entró la pelota, habrá que mejorar eso", destacó ante la pregunta sobre su zona defensiva.

Asimismo destacó la importancia del triunfo: “Ganó el Getafe, el Espanyol y si no habría una brecha un poco larga (en la zona baja). Es un triunfo muy importante en forma y fondo. En LaLiga es muy difícil ganar. Todo el mundo corre, lucha, juega bien”.

Javier Aguirre dirige el partido de Valencia ante Athletic de Bilbao | valenciacf.com

¿Cómo fue la victoria ante Elche?

Con una anotación de Umar Sadiq, el Valencia venció 0-1 al Elche y consiguió tres puntos fundamentales en su lucha por mantenerse en Primera División. Además de que representó el primer triunfo de Javier Aguirre.

Para la parte complementaria, el Vasco movió sus piezas y encontró la solución en el banquillo. Umar Sadiq ingresó al minuto 61 y rápidamente comenzó a inquietar la portería defendida por Matías Dituro.

Umar Sadiq le da el primer triunfo a Javier Aguirre en Valencia | x: Valencia

Y finalmente, La recompensa llegó al 69'. Arnaut Danjuma encabezó un contragolpe y encontró a Sadiq, quien recibió cerca del área y definió con la pierna izquierda para marcar el 0-1.

El atacante nigeriano aprovechó su oportunidad y se convirtió en el héroe de una tarde que Valencia necesitaba convertir en un punto de inflexión de cara a las siguientes jornadas.

Javier Aguirre consumó su primera victoria luego de empatar ante el Racing Santander, que terminó 2-2 y la igualada sin goles ante el Athletic de Bilbao. En su más reciente había caído ante el Villarreal 2-1.