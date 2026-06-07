¡Metió la pata! Checo Pérez pide disculpas tras GP de Mónaco 2026

Sergio "Checo" Pérez reconoció su responsabilidad tras el Gran Premio de Mónaco 2026 y ofreció disculpas a su equipo Cadillac por un error en el relanzamiento que costó los primeros puntos de la escudería en la Fórmula 1.

Al finalizar la carrera, el mexicano se comunicó por radio para admitir que se colocó fuera de posición en la reanudación, maniobra que derivó en una investigación de los comisarios. Pérez había cruzado la meta en la décima posición, lo que representaba el primer punto en la historia de Cadillac en la máxima categoría.

Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco | AP

Sin embargo, los oficiales determinaron una penalización de 10 segundos por el incidente. Con el castigo aplicado, el tapatío descendió hasta el 15º puesto y se quedó sin unidades en el circuito de Montecarlo.

Checo asume la culpa y Cadillac sigue sin estrenarse

La penalización no solo afectó el resultado personal de Checo, sino también el debut puntuable de Cadillac en la F1. La escudería estadounidense esperaba sumar en Mónaco, pero el error del piloto mexicano pospuso ese momento histórico.

Sergio 'Checo' Pérez, de Cadillac, en Mónaco | AP

Pérez no evitó la autocrítica y resumió lo ocurrido con un “Metí la pata”, reflejando la frustración por una oportunidad perdida tanto para él como para el equipo en una de las pistas más exigentes del calendario.