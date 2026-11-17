Los diagnósticos tardíos, la obesidad y la falta de acceso a tratamientos son los principales factores que hacen que los casos de diabetes en México sigan en aumento.

Ante este escenario, la Federación Internacional de la Diabetes (FID) advierte que el país podría superar los 20 millones de casos de diabetes para 2050, lo que equivale al 15% de la población.

Aldo Díaz Pérez, director general de Grupo Akos, señala que las proyecciones son alarmantes porque implicarían un incremento de 6.4 millones de pacientes, lo que aumentaría la presión sobre el sistema de salud pública y sobre los recursos destinados al tratamiento de esta enfermedad.

En la actualidad, México ocupa el octavo puesto entre los países con más adultos con diabetes, con 13.5 millones de pacientes confirmados. Esta cifra representa un gasto anual aproximado de 19 mil 539 millones de dólares, de acuerdo con la FID.

Diabetes se mantiene como enfermedad silenciosa, asegura Díaz Pérez

A pesar de las campañas de salud, la información pública sobre la enfermedad y el desarrollo de nuevos tratamientos para su control, los diagnósticos tardíos hacen que México mantenga un alto número de casos de diabetes.

Nutrición

Para dimensionar el problema, Aldo Díaz Pérez señala que cuatro de cada diez personas que viven con diabetes no lo saben, por lo que mantienen una alimentación descontrolada, lo que agrava su enfermedad.

"Conocer la diabetes es el primer paso hacia la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. A diferencia de otras enfermedades, la diabetes no presenta un síntoma inicial grave ni visible”, explica el director de Grupo Akos.

Diabetes tipo 2 va en ascenso

Un estudio internacional de la Federación Internacional de la Diabetes, aplicado a casi ocho millones de personas con diabetes, documentó que la incidencia del tipo 2 aumentó entre 2024 y 2025. Los casos pasaron de 12.6 a 21.1 por cada mil personas, y la prevalencia pasó de 4.9% a 8.9%.

Para Aldo Díaz Pérez, estos datos son preocupantes porque la diabetes tipo 2 puede prevenirse mediante una alimentación saludable y la actividad física constante. Sin embargo, estos datos revelan que las personas aún enfrentan barreras económicas, sociales o sanitarias para cuidar su salud en México y en el mundo.