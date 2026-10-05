Michael Harris II impulsa a los Bravos en un tenso 3-2 y empata la Serie Divisional de la Nacional

Harris II impulsó a Atlanta en la victoria 3-2 sobre Los Ángeles para igualar 1-1 la Serie Divisional de la Liga Nacional

Michael Harris II conectó un triple y anotó la carrera de la ventaja gracias a un lanzamiento descontrolado del relevista Kris Bubic en la quinta entrada, y los Bravos de Atlanta vencieron 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles la noche del domingo para igualar la Serie Divisional de la Liga Nacional a un juego por bando.

“Conseguir el empate en este lugar contra estos tipos, sí, es increíble”, dijo el mánager de los Bravos, Walt Weiss. El doble impulsor de Harris hacia el jardín derecho ante el relevista venezolano Edgardo Henriquez añadió una carrera de seguro con dos outs en la séptima, en un duelo que terminó convirtiéndose en un juego de bullpen para ambos equipos.

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Michael Harris II guía el triunfo de los Bravos

Harris también conectó un sencillo en la tercera, quedándose a un jonrón de completar el ciclo. “Michael tuvo un gran juego”, dijo Weiss. “En la postemporada, nunca sabes qué va a pasar. No hay un plan. No hay un manual. Parece que siempre hay héroes anónimos en la postemporada”.

El jonrón de Max Muncy con dos strikes y dos outs ante Didier Fuentes acercó a los Dodgers 3-2 en la novena. El cerrador de los Bravos, el cubano Raisel Iglesias, su quinto relevista, consiguió su segundo salvamento después de lograr que el bateador emergente Josue De Paula elevara de foul al antesalista para terminar el juego.

Atlanta Braves sacan la victoria en su más reciente duelo | AP

Las carreras fueron difíciles de conseguir después de que los equipos se combinaron para cinco jonrones en la victoria 5-3 de los Dodgers en el Juego 1. La base por bolas a Mookie Betts y el sencillo de Shohei Ohtani abrieron la quinta, pero el bullpen de Atlanta retiró a los siguientes 14 bateadores consecutivos de Los Ángeles.

Dodgers sufren ante el bullpen de Atlanta

Los Ángeles dejó a siete corredores en base en las primeras cinco entradas. Ohtani, cuatro veces MVP, no fue factor por segundo juego consecutivo al irse de 4-1 con dos ponches. Los Bravos recuperaron la ventaja 2-1 con el lanzamiento descontrolado de Bubic después del triple de Harris con dos outs, el primero de su carrera en la postemporada.

Freddie Freeman había empatado el juego 1-1 con un jonrón solitario con dos strikes ante Grant Holmes en la cuarta entrada, al enfrentar a su exequipo por primera vez en la postemporada. Blake Snell tuvo problemas durante toda su labor, realizó 90 lanzamientos y solo 47 fueron strikes, permitió una carrera y tres hits, otorgó cinco bases por bolas y ponchó a cinco.

Shohei Ohtani hace strike en el partido ante los Braves | AP