Michael Irvin explota contra los Cowboys al asegurar que hasta su madre fallecida podría dirigir mejor al equipo

Michael Irvin se lanzó en contra de cómo juegan los Cowboys | AP

La leyenda de Dallas no soportó una nueva decepción de su antiguo equipo y lanzó una dura crítica contra Brian Schottenheimer, luego de la derrota ante Arizona

Los Dallas Cowboys atraviesan uno de sus momentos más complicados de la temporada 2026 y las críticas no dejan de aumentar. Esta vez fue Michael Irvin, histórico receptor de la franquicia, quien perdió la paciencia con el funcionamiento del equipo y lanzó una contundente declaración contra el entrenador Brian Schottenheimer.

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Durante su participación en el programa First Take de ESPN, el tres veces campeón del Super Bowl aseguró que los Cowboys están en un nivel tan bajo que prácticamente cualquier persona podría dirigirlos mejor. Incluso utilizó una frase que rápidamente llamó la atención: "Mi madre fallecida podría entrenarlos mejor".

¿Por qué Michael Irvin explotó contra los Cowboys?

Brian Schottenheimer alienta a los jugadores de Cowboys | AP

La molestia del integrante del Salón de la Fama llegó después de la dolorosa derrota de Dallas por 33-30 ante los Arizona Cardinals, en tiempo extra. Los Cowboys llegaron a tener una ventaja de 24-10 durante el último cuarto, pero permitieron la remontada de su rival y terminaron perdiendo en casa.

"No hay nada peor que lo que son ahora mismo. No existe algo más bajo ni algo peor que esto. Son los peores. Cualquiera, hasta mi madre fallecida, podría entrenarlos mejor", expresó Irvin durante el debate televisivo, al mostrar su frustración por el rendimiento del conjunto texano.

Cowboys celebra su ventaja ante los Commanders | AP

Michael Irvin cuestiona el trabajo de Brian Schottenheimer

La discusión también involucró a Stephen A. Smith, quien cuestionó al entrenador de Dallas y sugirió que Jerry Jones debería buscar la contratación de Rex Ryan. El comentarista consideró que el exentrenador de los New York Jets podría llegar y mejorar el funcionamiento defensivo de la franquicia incluso con pocos días de preparación.

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