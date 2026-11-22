Miley Cyrus se casa con Maxx Morando tras cinco años juntos: así fue la boda que sorprendió a todos

La intérprete de ‘Flowers’ llegó al altar con el baterista en una ceremonia privada en California; las primeras fotografías revelaron su vestido de novia y algunos momentos emotivos de la celebración

Después de más de cinco años de relación, Miley Cyrus y Maxx Morando finalmente llegaron al altar. La cantante estadounidense y el baterista de la banda Liily se casaron el sábado 21 de noviembre en una ceremonia celebrada en Palm Springs, California, rodeados de familiares y amigos cercanos.

Aunque la pareja ha procurado mantener su romance lejos de los reflectores, las primeras imágenes de la celebración comenzaron a circular y dejaron ver algunos detalles de su enlace. Entre ellos destacaron el elegante vestido de la intérprete, la decoración floral y un emotivo momento durante el intercambio de votos.

Así fue la romántica boda de Miley Cyrus y Maxx Morando

La ceremonia se realizó al aire libre, junto a una piscina de una residencia privada que perteneció al legendario cantante Frank Sinatra. De acuerdo con los reportes de medios internacionales, los novios intercambiaron sus votos bajo un arco decorado con flores blancas y velas, mientras sus invitados siguieron un código de vestimenta completamente negro.

Para uno de los días más importantes de su vida, Miley Cyrus eligió un vestido blanco satinado de manga larga, con escote drapeado, espalda descubierta y una larga cola. La cantante completó su look con zapatos blancos y el cabello recogido, mientras que Maxx Morando apostó por un elegante traje negro. La ceremonia fue oficiada por Wayne Coyne, vocalista de The Flaming Lips.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante el intercambio de votos, cuando Miley no pudo contener las lágrimas. Además, la celebración tuvo un significado especial para la artista, pues se reportó que sonó ‘Love Is Like a Butterfly’, canción de Dolly Parton, su madrina y una de las figuras más importantes de su vida.

Billy Ray Cyrus acudió al enlace de su hija acompañado de Elizabeth Hurley./Especial

Billy Ray Cyrus estuvo presente en la boda de su hija

Entre los invitados que más llamaron la atención estuvo Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, quien acudió acompañado de su pareja, la actriz Elizabeth Hurley. Su presencia destacó debido al distanciamiento familiar que había sido tema de conversación durante los últimos años. También estuvieron presentes Tish Cyrus, madre de Miley, y su hermana Noah Cyrus.