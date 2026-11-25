Museo Nacional de Antropología de México es elegido el mejor museo del mundo en 2026

El Museo Nacional de Antropología superó al Museo del Prado de España./ INAH

El recinto ubicado en Chapultepec encabezó el ranking internacional de Worth a Journey, superando a reconocidos museos de España, Dinamarca y Rusia

La riqueza histórica y cultural de México volvió a destacar a nivel internacional. El Museo Nacional de Antropología, ubicado en el Bosque de Chapultepec, consiguió la primera posición del ranking The World’s 100 Best Museums 2026, publicado por la guía especializada en turismo Worth a Journey.

La institución mexicana, que abrió sus puertas el 17 de septiembre de 1964, alberga una de las colecciones arqueológicas y etnográficas más representativas del país. A través de sus exposiciones, los visitantes pueden conocer el legado de los pueblos originarios y la historia de las civilizaciones que se desarrollaron en territorio mexicano.

Entre los tesoros que resguarda el recinto se encuentran la Piedra del Sol, la máscara funeraria de Pakal y las cabezas colosales olmecas. A su importancia histórica se suma el valor arquitectónico del edificio, cuyo diseño estuvo encabezado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

¿Cómo logró el Museo Nacional de Antropología convertirse en el mejor del mundo en 2026?

Para elaborar su clasificación, Worth a Journey tomó en consideración las opiniones de los visitantes de diferentes espacios culturales alrededor del mundo. La publicación recurrió a herramientas de inteligencia artificial para analizar las reseñas, además de complementar los resultados con evaluaciones y visitas presenciales.

Bajo estos criterios, el Museo Nacional de Antropología consiguió colocarse por delante de reconocidas instituciones internacionales, como el Museo del Prado, en España, y el Louisiana Museum of Modern Art, en Dinamarca.

El recinto mexicano fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964./ Pixabay

Así quedaron las primeras cinco posiciones del ranking de los mejores museos del mundo en 2026: Primer lugar: Museo Nacional de Antropología, México.

Segundo lugar: Museo del Prado, España.

Tercer lugar: Louisiana Museum of Modern Art, Dinamarca.

Cuarto lugar: Museo del Hermitage, Rusia.

Quinto lugar: Kunsthistorisches Museum, Austria.

Si bien el resultado no corresponde a una distinción entregada por algún organismo internacional, la clasificación ofrece una perspectiva sobre la experiencia que encuentran los viajeros al recorrer estos espacios culturales. En esta edición fueron considerados 100 museos de 37 países.

Otros dos museos mexicanos destacan entre los mejores del mundo

Además del recinto ubicado en la capital mexicana, otros dos espacios culturales del país consiguieron un lugar dentro de la selección internacional. Se trata del Museo del Desierto, en Saltillo, Coahuila, que alcanzó la posición 78, y el Museo Amparo, ubicado en Puebla, que obtuvo el puesto 82.