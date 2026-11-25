¿Debes renovar tu tarjeta INAPAM antes de diciembre? Esto debes saber

El robo, extravío o deterioro de la tarjeta son motivos para solicitar una reposición.

Aunque la credencial del INAPAM tiene vigencia permanente, existen situaciones en las que los adultos mayores necesitan tramitar una reposición para continuar utilizando sus beneficios

Si tienes una tarjeta INAPAM que fue expedida hace varios años, no es necesario cambiarla por una con un diseño más reciente. Los adultos mayores pueden continuar aprovechando los descuentos y beneficios que ofrece el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, siempre que cuenten con una credencial en condiciones de uso.

De acuerdo con el Instituto, todos los modelos de credenciales emitidos en años anteriores conservan su validez, por lo que no existe una fecha límite para renovarlas antes de que termine 2026 ni la obligación de sustituirlas periódicamente.

Sin embargo, perder el documento o tener dificultades para acreditar la identidad del titular puede ocasionar inconvenientes al solicitar descuentos en farmacias, restaurantes, servicios de transporte y otros establecimientos participantes.

¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta INAPAM en 2026?

Antes de acudir a un módulo de atención, los beneficiarios deben revisar las condiciones de su credencial. Existen tres situaciones en las que resulta necesario solicitar una reposición o actualización del documento: Cambio de datos personales: cuando la información registrada en la credencial necesita actualizarse o corregirse.

Daños en la tarjeta: si el desgaste impide identificar al titular, consultar sus datos personales o distinguir su fotografía.

Robo o extravío: cuando el adulto mayor necesita recuperar el documento físico para acreditar su afiliación al Instituto.



En caso de encontrarse en alguna de estas situaciones, los beneficiarios pueden acudir a un Módulo de Bienestar o de afiliación del INAPAM para solicitar una nueva credencial. El procedimiento no implica perder los derechos adquiridos como adulto mayor ni realizar un pago por la reposición.

El trámite de reposición de la credencial INAPAM es completamente gratuito./ RS

Por otra parte, quienes todavía conservan una credencial antigua, con sus datos correctos y legibles, pueden seguir utilizándola en los establecimientos incluidos en el Directorio de Beneficios INAPAM 2026, publicado por la Secretaría de Bienestar.

Requisitos para solicitar una nueva tarjeta INAPAM en 2026

El trámite debe realizarse de manera presencial, debido a que el personal encargado necesita revisar la documentación del solicitante. Para evitar contratiempos, es recomendable acudir con los siguientes documentos en original y copia: Acta de nacimiento en buenas condiciones y con información legible.

Identificación oficial vigente , como INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad expedida por una autoridad local.

CURP actualizada , preferentemente certificada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Fotografías tamaño infantil recientes y con fondo blanco.

Nombre, CURP y teléfono de un contacto de emergencia.

La expedición de la tarjeta INAPAM es completamente gratuita y de entrega inmediata, una vez que se cumplen los requisitos y se completa el registro correspondiente. Se recomienda consultar previamente el horario de atención y el número de fotografías solicitadas en cada módulo.

Cabe recordar que la credencial está destinada a las personas de 60 años o más y permite obtener descuentos en alimentación, salud, transporte, actividades recreativas y, dependiendo de los convenios vigentes, en el pago de servicios como agua y predial.