¿Se cayó TikTok? Usuarios reportan fallas para reproducir videos y acceder a la aplicación hoy 24 de noviembre

La red social presentó problemas de funcionamiento durante la tarde de este martes, afectando a usuarios de México, Estados Unidos y otros países

TikTok sufrió una caída este martes 24 de noviembre de 2026, luego de que usuarios de diferentes partes del mundo reportaran problemas para ingresar a la aplicación, reproducir videos y realizar búsquedas de contenido.

Las fallas comenzaron durante la tarde y provocaron que internautas recurrieran a otras redes sociales para conocer qué estaba sucediendo con la plataforma y confirmar si los problemas estaban relacionados con su conexión a internet o se trataba de una interrupción generalizada.

De acuerdo con Downdetector, sitio especializado en monitorear el funcionamiento de plataformas digitales, los reportes de fallas comenzaron a incrementarse alrededor de las 13:37 horas, tiempo del centro de México.

¿Qué pasó con TikTok hoy 24 de noviembre?

La mayoría de las incidencias estuvieron relacionadas con el funcionamiento de la aplicación móvil, aunque también se registraron problemas para acceder a diferentes herramientas de la red social. Según los datos recopilados por Downdetector, los principales reportes en México se distribuyeron de la siguiente manera: 75%: problemas con la aplicación.

9%: fallas en el feed de videos.

8%: dificultades para realizar búsquedas.

Otros usuarios señalaron inconvenientes para iniciar sesión, enviar mensajes y visualizar el contenido disponible en la plataforma.

Las afectaciones no fueron exclusivas de México, pues también se registraron reportes en Estados Unidos y países de Europa, lo que evidenció el alcance internacional de la interrupción.

La red social sufrió una interrupción temporal en su servicio. / iStock

¿Por qué se cayó TikTok y cuándo se restableció el servicio?

Durante los primeros minutos de la caída, TikTok no ofreció información sobre el origen de las fallas, mientras que los reportes continuaron aumentando hasta alcanzar alrededor de 25 mil incidencias en Downdetector.

Los problemas afectaron tanto a dispositivos con sistema operativo Android e iOS como a la versión web de la plataforma. Incluso algunos perfiles aparecían en blanco y determinados enlaces de videos dejaron de funcionar.

Posteriormente, Jessica Casano-Antonellis, portavoz de TikTok, confirmó que la plataforma experimentó un problema técnico temporal que afectó el acceso al servicio y aseguró que la situación había sido solucionada.

El funcionamiento de la red social comenzó a normalizarse alrededor de las 14:45 horas, tiempo del centro de México, aunque la compañía no detalló qué originó la interrupción.

Usuarios reportaron problemas para reproducir videos en TikTok. / iStock

¿Qué hacer si TikTok sigue sin funcionar?

En caso de continuar experimentando problemas con la plataforma, los usuarios pueden intentar cerrar y abrir nuevamente la aplicación, verificar su conexión a internet, revisar si existe alguna actualización disponible o borrar la memoria caché.