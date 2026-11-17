El recinto de la CDMX tendrá recorridos temáticos, concurso de solos de guitarra, maquillaje inspirado en KISS y música en vivo. Conoce cuánto cuestan los boletos y cómo conseguir la promoción 2x1

Los amantes del metal y el rock tendrán una cita especial en la Ciudad de México con la llegada de la Noche Metalera 2026 al Museo Franz Mayer. El recinto organizará una velada temática que combinará música, arte y actividades para los visitantes que quieran disfrutar de una experiencia diferente en sus instalaciones.

La jornada contará con recorridos por las exposiciones, talleres, trivias y dinámicas relacionadas con la cultura metalera. Además, quienes acudan caracterizados podrán aprovechar una promoción especial en la compra de sus entradas, por lo que se espera que los asistentes lleguen con sus mejores atuendos inspirados en este género musical.

¿Qué actividades habrá en la Noche Metalera del Museo Franz Mayer?

Entre las actividades programadas para esta edición se encuentran los recorridos temáticos por las salas del museo, así como talleres para personalizar chalecos con estoperoles y elaborar llaveros inspirados en el metal. También habrá una actividad de maquillaje al estilo de KISS, para quienes quieran recrear la imagen característica de la agrupación.

La música también será protagonista de la noche, pues los asistentes podrán participar en trivias, retos musicales y un concurso de solos de guitarra. A esto se sumará una presentación de rock y metal en vivo. El acceso permitirá visitar las exposiciones regulares del museo, entre ellas Alemania. Revoluciones de arte y ciencia, Mockups before fuckups, BiodiseñoMX. Territorios vivos, IA: Más que humano y Durero. El primer artista viral.

Los visitantes podrán disfrutar de recorridos temáticos por las exposiciones./Especial

¿Cuánto cuestan los boletos y cuándo será la Noche Metalera?

La Noche Metalera del Museo Franz Mayer se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre de 2026, de las 18:00 a las 22:00 horas. El último acceso será a las 21:00 horas y el recinto se encuentra en avenida Hidalgo 45, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La actividad está dirigida a personas a partir de los tres años y cuenta con rampas y elevadores.