Los Rayos ya no cuentan con una buena cantidad de jugadores de cara al primer torneo del año post mundialista

El Necaxa ha comenzado a mover sus piezas de cara al Clausura 2027 de la Liga MX. A través de un comunicado oficial, el conjunto de Aguascalientes anunció la salida de ocho futbolistas como parte del proceso de conformación de su plantilla para afrontar el próximo semestre del futbol mexicano.

La directiva de los Rayos dio a conocer su decisión este viernes 27 de noviembre, con lo que inició una etapa de renovación en el equipo. Entre los nombres que destacan en la lista de bajas se encuentran Lorenzo Faravelli, Kevin Rosero y Carlos Vargas, quienes no continuarán en la institución que seguirá siendo dirigida por Juan Reynoso.

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¿Qué jugadores causaron baja de Necaxa para el Clausura 2027?

Además de Faravelli, Rosero y Vargas, el conjunto hidrocálido confirmó que Emilio Martínez, Luis Jiménez, Misael Pedroza, Rogelio Cortéz y Christopher Andrade concluyeron su etapa con la institución, por lo que no formarán parte del proyecto deportivo para el siguiente campeonato.

Con estas ocho salidas, la directiva del Necaxa tendrá diferentes espacios disponibles dentro de su plantilla, en medio de un periodo de modificaciones con miras al Clausura 2027. El club, sin embargo, no detalló las condiciones en las que se concretó la marcha de cada uno de los futbolistas.

“Agradecemos a cada uno de ellos su compromiso, trabajo y profesionalismo durante el tiempo que formaron parte de nuestra institución y les deseamos éxito en sus próximos proyectos”, señaló el conjunto de Aguascalientes en su comunicado.

Necaxa continuará con la reestructuración de su plantilla

El anuncio de las ocho bajas representa uno de los primeros movimientos oficiales de los Rayos rumbo al próximo torneo de la Liga MX. La institución adelantó que los trabajos para definir al plantel que disputará el Clausura 2027 continuarán durante los próximos días.

Por el momento, la directiva no dio a conocer los nombres de posibles refuerzos ni precisó si habrá más salidas. La conformación del equipo se mantiene abierta, por lo que todavía podrían registrarse novedades durante el mercado de fichajes del futbol mexicano.

Necaxa festejando en el Corregidora l MEXSPORT