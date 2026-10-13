El estudio forense reportó un traumatismo craneoencefálico, edema cerebral y hemorragia subaracnoidea en Gerardo Germán Pineda

La muerte de Gerardo Germán Pineda, conocido en el mundo de la lucha libre como ‘El Búho’, dio un nuevo giro luego de que se revelaran los resultados de la necropsia practicada al réferi, quien perdió la vida durante una función en Mineral de la Reforma, Hidalgo. De acuerdo con la información difundida por el periodista Antonio Nieto, el estudio identificó un traumatismo craneoencefálico, acompañado de edema cerebral y hemorragia subaracnoidea.

Según los datos de la carpeta de investigación 12-2026-12673, el documento también estableció que el fallecimiento ocurrió entre cuatro y 12 horas antes de que se realizara la necropsia. Estos resultados aportan nuevos elementos para esclarecer lo sucedido con el veterano oficial del pancracio mexicano, cuyo deceso ocurrió después de una maniobra realizada por el luchador conocido como El Hijo de Fishman.

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¿Qué reveló la necropsia de ‘El Búho’?

Los resultados forenses señalaron un traumatismo craneoencefálico como causa de muerte de Gerardo Germán Pineda. Esta lesión se relaciona con un daño en la cabeza que puede afectar el funcionamiento del cerebro y provocar complicaciones graves.

El reporte también identificó un edema cerebral, que consiste en la acumulación de líquido en el tejido cerebral, así como una hemorragia subaracnoidea, es decir, un sangrado en el espacio ubicado entre el cerebro y una de las membranas que lo recubren.

Además, la información difundida establece que el réferi falleció entre cuatro y 12 horas antes de que se le practicara el estudio forense. Los hallazgos se suman a las investigaciones sobre las circunstancias en las que perdió la vida durante una función de lucha libre en Hidalgo.

Gerardo Germán Pineda 'El Búho' recibió un martinete que le costó la vida | Especial

¿Qué pasó con ‘El Búho’ durante la función de lucha libre?

El fallecimiento de Gerardo Germán Pineda ocurrió durante una función celebrada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo. Durante el encuentro, el réferi recibió una variante de palidriver, no un martinete, ejecutada por El Hijo de Fishman.

Después de la acción, el oficial permaneció inmóvil sobre el cuadrilátero y fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia, cuyos integrantes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras lo ocurrido, El Hijo de Fishman fue detenido por su presunta responsabilidad en el caso. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la familia del réferi.