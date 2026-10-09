Se revela la posible causa de muerte del 'Búho', referee que falleció en función de lucha libre

Luego de que El Hijo de Fishman quedara el libertad, se han comenzado a revelar más detalles de lo sucedido

La lamentable noticia de la semana acerca de la muerte de Gerardo Germán Pineda, alias 'El Búho' ha tenido este viernes un par de actualizaciones, primero, en que El Hijo de Fishman fue liberado debido a un arreglo reparatorio con la familia del referee debido a todo lo sucedido. Ahora, se han revelado las posibles razones del fallecimiento del árbitro del pancracio nacional.

Fuentes cercanas a RÉCORD, han revelado que en efecto, la muerte del 'Búho' se dio posterior al martinete aplicado por parte del luchador; sin embargo, un paro respiratorio sería la raón principal por la cual ha sucedido el deceso.

La razón de la muerte

La desafortunada partida de Gerardo Germán Pineda ha traído muchas dudas, pero algunas de ellas se han comenzado a esclarecer con el paso de los días, pues tan solo 48 horas más tarde, se ha mencionado que la razón es un paro cardiorespiratorio sufrido en el momento posterior al martinete del Hijo de Fishman.

Con esto, no se puede comprobar que el movimiento haya sido la causa de la muerte; sin embargo, tampoco se puede revelar lo contrario, simplemente han comenzado a salir detalles sobre este controversial caso. Al tiempo que todo esto sucede, se ha reportado también que la arena en la que sucedió el suceso, se mantiene cerrada hasta nuevo aviso.

Este fue el momento en que El Hijo de Fishman le aplicó el martinete al Búho | captura

De igual manera, el tema de las promotoras ha comenzado a tomar relevancia en el mundo de la lucha libre, pues aunque no es algo reciente, lo sucedido ha comenzado a darle la oportunidad a varios luchadores para levantar la voz con respecto a las condiciones en las que la mayoría de las veces tienen que desempeñarse siendo parte del circuito independiente.

La lucha libre despide a Gerardo Pineda, 'El Búho'

Familiares, amigos y compañeros del mundo de la lucha libre se reunieron en Pachuca, Hidalgo, para darle el último adiós a Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’. El veterano réferi fue sepultado en el Panteón Municipal, donde recibió muestras de cariño y reconocimiento por su trayectoria dentro del pancracio mexicano.

Durante el cortejo fúnebre, los asistentes despidieron al árbitro entre aplausos, porras y recuerdos de su paso por los cuadriláteros del circuito independiente. La ceremonia estuvo marcada por la tristeza de sus seres queridos, quienes acompañaron sus restos hasta su última morada en la capital hidalguense.

Despiden al réferi de lucha libre, Gerardo Pineda el Búho | X