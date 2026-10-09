La lamentable noticia de la semana acerca de la muerte de Gerardo Germán Pineda, alias 'El Búho' ha tenido este viernes un par de actualizaciones, primero, en que El Hijo de Fishman fue liberado debido a un arreglo reparatorio con la familia del referee debido a todo lo sucedido. Ahora, se han revelado las posibles razones del fallecimiento del árbitro del pancracio nacional.
Fuentes cercanas a RÉCORD, han revelado que en efecto, la muerte del 'Búho' se dio posterior al martinete aplicado por parte del luchador; sin embargo, un paro respiratorio sería la raón principal por la cual ha sucedido el deceso.
VIDEO: así fueron los últimos momentos del Búho, réferi que murió tras un martinete de El Hijo del Fishman
La razón de la muerte
La desafortunada partida de Gerardo Germán Pineda ha traído muchas dudas, pero algunas de ellas se han comenzado a esclarecer con el paso de los días, pues tan solo 48 horas más tarde, se ha mencionado que la razón es un paro cardiorespiratorio sufrido en el momento posterior al martinete del Hijo de Fishman.
Con esto, no se puede comprobar que el movimiento haya sido la causa de la muerte; sin embargo, tampoco se puede revelar lo contrario, simplemente han comenzado a salir detalles sobre este controversial caso. Al tiempo que todo esto sucede, se ha reportado también que la arena en la que sucedió el suceso, se mantiene cerrada hasta nuevo aviso.
De igual manera, el tema de las promotoras ha comenzado a tomar relevancia en el mundo de la lucha libre, pues aunque no es algo reciente, lo sucedido ha comenzado a darle la oportunidad a varios luchadores para levantar la voz con respecto a las condiciones en las que la mayoría de las veces tienen que desempeñarse siendo parte del circuito independiente.
La lucha libre despide a Gerardo Pineda, 'El Búho'
Familiares, amigos y compañeros del mundo de la lucha libre se reunieron en Pachuca, Hidalgo, para darle el último adiós a Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’. El veterano réferi fue sepultado en el Panteón Municipal, donde recibió muestras de cariño y reconocimiento por su trayectoria dentro del pancracio mexicano.
Durante el cortejo fúnebre, los asistentes despidieron al árbitro entre aplausos, porras y recuerdos de su paso por los cuadriláteros del circuito independiente. La ceremonia estuvo marcada por la tristeza de sus seres queridos, quienes acompañaron sus restos hasta su última morada en la capital hidalguense.
Uno de los momentos más emotivos fue el cumplimiento del deseo de la familia de que Gerardo Pineda descansara junto a su hermano gemelo. Así, ‘El Búho’, quien también era conocido como ‘El Cuate’, recibió una despedida en la que sus allegados recordaron su pasión por la lucha libre y el cariño que se ganó durante años de trabajo en el cuadrilátero.