VIDEO: así fueron los últimos momentos del Búho, réferi que murió tras un martinete de El Hijo del Fishman

El Búho recibió el impacto del Hijo de Fishman sobre el ring | Especial

Gerardo Germán Pineda se desvaneció sobre el ring en una lucha en Hidalgo

La lucha libre mexicana continúa conmocionada por la muerte de Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como 'El Búho', réferi que perdió la vida durante una función celebrada en Hidalgo, presuntamente después de recibir un martinete por parte de El Hijo de Fishman, luchador que se encuentra bajo investigación por lo ocurrido.

En las últimas horas salió a la luz un video que muestra el momento en el que El Hijo de Fishman ejecutó la peligrosa maniobra contra el árbitro. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron indignación entre aficionados y seguidores de la lucha libre mexicana.

Gerardo Germán Pineda 'El Búho' recibió un martinete que le costó la vida | Especial

En el material audiovisual se observa cómo el luchador sujeta a El Búho y posteriormente lo proyecta de manera violenta contra la lona, mediante un movimiento que aparentemente corresponde a un martinete. El réferi recibió el impacto durante la función, en un incidente que terminó convirtiéndose en una tragedia.

La difusión del video también provocó cuestionamientos sobre la seguridad de los participantes y el uso de movimientos de alto riesgo dentro del cuadrilátero. Mientras las autoridades investigan las circunstancias de la muerte del árbitro, las imágenes han vuelto a poner sobre la mesa la peligrosidad de una de las maniobras más polémicas de este deporte.

¿Qué es el martinete, la peligrosa llave que recibió El Búho?

El martinete, conocido internacionalmente como piledriver, es uno de los movimientos más peligrosos de la lucha libre profesional. Consiste en colocar al oponente en una posición invertida, generalmente con las piernas hacia arriba y la cabeza orientada hacia la lona, para posteriormente ejecutar una caída que simula un impacto directo sobre la cabeza.

Esta maniobra tiene distintas variantes y su origen se remonta a las décadas de 1930 y 1940, cuando el luchador estadounidense 'Wild Bill' Longson contribuyó a su popularización. Aunque los profesionales utilizan técnicas para reducir el impacto, una ejecución incorrecta puede provocar lesiones graves en el cuello, las vértebras cervicales y la médula espinal.