¿Quién es el Hijo de Fishman? El luchador que se encuentra bajo investigación por el incidente del réferi ‘El Búho’

Conoce a la gran calidad de persona que hay detrás del personaje de Fishman y su increíble trayectoria dentro del Pancracio Nacional e internacional

El Hijo de Fishman es un luchador mexicano de segunda generación, hijo de la leyenda Fishman y con casi dos décadas de trayectoria en el circuito independiente.

El nombre del Hijo de Fishman tomó relevancia este miércoles luego de que el luchador fuera detenido tras el fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, durante una función realizada en Mineral de la Reforma, Hidalgo. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el deceso y determinarán si existe alguna responsabilidad legal.

Más allá de la situación que actualmente se encuentra bajo investigación, el Hijo de Fishman cuenta con una trayectoria de casi 20 años de forma implacable dentro de la lucha libre mexicana y pertenece a una de las familias con mayor tradición dentro del pancracio nacional, pues es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, mejor conocido como Fishman, el “Veneno Verde”.

Hijo del Fishman, luchador mexicano presumiendo su cinturón| INSTAGRAM @hijodefishman

El heredero del “Veneno Verde”

El Hijo de Fishman nació el 14 de diciembre de 1989 en la Ciudad de México y fue entrenado por su propio padre. Su debut profesional ocurrió el 22 de noviembre de 2008 en Xalapa, Veracruz, después de que Fishman lo presentara públicamente días antes.

Desde sus primeros años utilizó una imagen inspirada directamente en la de su padre, con la característica combinación de colores verde y amarillo. También llegó a ser identificado como Fishman Jr. y El Hijo del Fishman, aunque con el paso de los años consolidó el nombre de Hijo de Fishman.

Su padre, Fishman, fue una de las figuras destacadas de la lucha libre mexicana durante las décadas de 1970 y 1980. Trabajó para empresas como la Empresa Mexicana de Lucha Libre, la UWA y la WWA, además de realizar presentaciones en Estados Unidos y Japón. Murió el 8 de abril de 2017.

El Hijo de Fishman continuó con el legado familiar y desarrolló prácticamente toda su carrera en el circuito independiente. A lo largo de su trayectoria ha participado en distintas promotoras y ha conseguido campeonatos, además de protagonizar encuentros de apuestas.

Hijo del Fishman, luchador mexicano | INSTAGRAM @hijodefishman

Una carrera marcada por la máscara

Uno de los elementos que han acompañado al Hijo de Fishman durante su carrera es precisamente su máscara. De acuerdo con registros especializados, el luchador nunca ha perdido su incógnita, por lo que su identidad personal se ha mantenido fuera del conocimiento público.

El personaje también ha tenido presencia fuera del cuadrilátero. El luchador participó en la película Matando Cabos 2, además de aparecer en diferentes funciones y eventos relacionados con la lucha libre mexicana.

Actualmente se desempeña como luchador independiente y ha tenido participaciones con empresas y promotoras como IWRG, The Crash y LM52, además de presentarse en diferentes plazas del país.