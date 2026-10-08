"No pagaremos ni un peso": La firme postura de la UdeG ante posibilidad de 'comprar' lugar en la Liga MX

Jugadores de Leones Negros de la UdG en celebración en la Liga de Expansión | IMAGO 7

El presidente de los Leones Negros señaló que siguen en la lucha por recuperar el ascenso y descenso

El presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Alberto Castellanos, descartó que el club busque regresar a la Primera División del futbol mexicano mediante la compra de una franquicia y reiteró que la institución mantiene su postura de conseguir el ascenso por mérito deportivo.

Las palabras del dirigente universitario llegan después de que surgieran versiones sobre un posible regreso del conjunto melenudo a la Liga MX, ante la posibilidad de una expansión de franquicias en los próximos años y los planes relacionados con la infraestructura deportiva de Guadalajara rumbo a 2030.

A través de redes sociales, Castellanos dejó claro que la UdeG no contempla pagar por un lugar en el máximo circuito, pues considera que el futbol mexicano debe recuperar un sistema en el que la competencia, el ascenso y el descenso sean los mecanismos para llegar a la máxima categoría.

“Pues no, no pagaremos ni un peso por estar en la Liga BBVA MX. En nuestra Universidad de Guadalajara estamos convencidos de que el mérito deportivo, la competencia, el ascenso y el descenso son la única vía para conseguir lo que realmente necesita nuestro futbol mexicano”, expresó.

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros de la UdG | IMAGO 7

Asimismo, el presidente de los Leones Negros aseguró que la institución continuará con su lucha legal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con la intención de defender su derecho a buscar el ascenso deportivo.

“Nuestros Leones Negros seguirán peleando por lo que es justo. Estamos a la espera de las fechas para la audiencia del TAS y continuaremos nuestra lucha por ascender deportivamente”, añadió.

Por otra parte, de acuerdo con reportes de René Tovar en RÉCORD, la Liga MX podría ampliar el número de franquicias entre 2028 y 2030, escenario que abriría la posibilidad de que nuevos equipos se incorporen al máximo circuito.

Estas fuero las palabras del presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos | CAPTURA DE PANTALLA

En ese contexto, los Leones Negros podrían aparecer como una alternativa ante una eventual expansión, especialmente por la infraestructura deportiva con la que contaría Guadalajara. Sin embargo, Castellanos fue contundente al descartar que la Universidad de Guadalajara esté dispuesta a pagar por una plaza.

De esta manera, la postura de la institución se mantiene firme: los Leones Negros buscarán regresar a Primera División a través del mérito deportivo y continuarán su batalla ante el TAS, mientras esperan avances en el proceso legal que mantienen por el ascenso y descenso en el futbol mexicano.