Olympiacos vuelve a ganar en la Liga de Grecia; así le fue a la Hormiga González

Olympiacos en juego ante el Aris | X:@olympiacosfc

El conjunto rojiblanco venció de visita al Aris con marcador de 2-0

Olympiacos continúa en la pelea por el liderato de la Liga de Grecia después de conseguir una importante victoria por 2-0 frente al Aris, en partido correspondiente a la Jornada 12.

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El conjunto rojiblanco hizo valer su condición de favorito y sumó tres puntos gracias a una destacada actuación de Jota Silva, quien se convirtió en la figura del encuentro con un doblete.

El atacante portugués fue el encargado de marcar la diferencia para los dirigidos por Imanol Alguacil, al encontrar las oportunidades necesarias para superar a la defensa rival.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

¿Cómo le fue a la Hormiga González?

Uno de los aspectos que también llamó la atención fue la participación del delantero mexicano Armando 'Hormiga' González, quien tuvo minutos en la segunda mitad.

El exjugador de Chivas ingresó al terreno de juego al minuto 46 en sustitución de Marius Mouandilmadji, con la intención de aportar frescura y mayor presencia ofensiva al equipo griego.

La Hormiga González buscó aprovechar la oportunidad para hacerse presente en el marcador y continuar sumando argumentos en su nueva aventura por el futbol europeo, otra vez entrando de refresco.

Durante el tiempo que estuvo en la cancha tuvo un par de ocasiones para intentar marcar, pero no consiguió concretarlas, por lo que se marchó sin poder celebrar una anotación.

Armando 'Hormiga' González con el Olympiacos en la Super Liga de Grecia | x:@olympiacosfc

¿En qué puesto se ubica el Olympiacos?

Con este resultado, Olympiacos alcanzó las 29 unidades después de 12 jornadas disputadas y se colocó como sublíder de la competencia. Sin embargo, todavía tiene trabajo por delante para alcanzar la cima, pues el Panathinaikos se mantiene como líder con 33 puntos, una diferencia de cuatro unidades entre ambos equipos.