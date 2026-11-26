Así le fue a la 'Hormiga' González en la derrota del Olympiacos frente al Milan

El delantero mexicano participó en la segunda anotación del conjunto griego antes de salir de cambio en la caída 4-2

El Olympiacos perdió el invicto en la UEFA Europa League tras caer 4-2 frente al Milan en la quinta jornada de la competencia, un encuentro en el que el delantero mexicano Armando "Hormiga" González arrancó como titular y colaboró en la segunda anotación de su escuadra antes de abandonar el terreno de juego al minuto 67 en lugar de Roman Yaremchuk.

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Pese a que el conjunto griego llegó a tener una ventaja de dos tantos en el futbol europeo, no logró sostener el ritmo en la parte complementaria y terminó sucumbiendo ante la reacción del cuadro rossonero.

El equipo helénico tomó el control temprano gracias a un autogol del guardameta Mike Maignan al minuto 31, ampliando la diferencia apenas iniciada la segunda mitad mediante un golazo de Jota Silva en una jugada donde tuvo intervención el atacante azteca.

Milan festejando un gol l AP

Sin embargo, la remontada italiana comenzó al minuto 56 con el descuento de Omari Hutchinson y tomó fuerza apenas cinco minutos después cuando Alphadjo Cisse firmó el empate parcial en el marcador.

¿Cómo quedan Olympiacos y Milan en la tabla de la Europa League tras este resultado?

La voltereta definitiva del conjunto italiano se concretó superando el minuto 70 gracias a la definición de Christian Pulisic, mientras que en el tiempo agregado Diego Moreira apareció para sentenciar el 4-2 final que le dio tres puntos de oro a los visitantes.

Milan festejando ante Olympiacos l AP

A pesar de sufrir su primer descalabro en el certamen continental, el Olympiacos se mantiene dentro de los ocho primeros lugares que otorgan pase directo a las eliminatorias al contabilizar 10 puntos (producto de tres victorias, un empate y una derrota).