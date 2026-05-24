Pachuca Femenil golea a Gotham FC y logra podio en Concacaf W Champions Cup
Pachuca Femenil cerró su participación en la Concacaf W Champions Cup con una victoria contundente de 3-0 sobre Gotham FC, resultado con el que las Tuzas se quedaron con el tercer lugar del torneo internacional.
El equipo hidalguense firmó una actuación sólida de principio a fin, impulsado por un doblete de Charlyn Corral y un golazo de Aline Gomes, quienes fueron determinantes para que Pachuca Femenil subiera al podio de la competencia.
Charlyn Corral lidera la victoria de Pachuca
Pachuca Femenil encontró rápidamente la ventaja en el marcador gracias a Charlyn Corral, quien al minuto 11 recibió un pase filtrado cerca del área y definió con pierna izquierda para colocar el 1-0 ante Gotham FC.
Aunque el conjunto mexicano cedió por momentos la posesión del balón, nunca perdió el control del partido, pues mantuvo líneas compactas, defendió con disciplina y aprovechó los espacios al contragolpe para incomodar constantemente al equipo estadounidense. La presión de las Tuzas volvió a dar resultado antes del descanso, cuando al minuto 38 Berenice Ibarra asistió a Charlyn Corral dentro del área y la delantera sacó un disparo de derecha para firmar su doblete y poner el 2-0.
Con esa ventaja, Pachuca manejó mejor el trámite del encuentro y obligó a Gotham FC a buscar respuestas, aunque el orden defensivo del equipo hidalguense impidió que el rival encontrara claridad en zona ofensiva.
Aline Gomes sentencia la goleada y el podio internacional de las Tuzas
Para la segunda mitad, Pachuca realizó ajustes importantes, entre ellos la salida de Kenti Robles y el ingreso de Alexandra Godínez al minuto 65, movimiento que ayudó a reforzar el trabajo defensivo por los costados.
La dupla formada por Godínez y Aline Gomes neutralizó los intentos de Gotham FC, mientras las Tuzas conservaron la ventaja con inteligencia y esperaron el momento ideal para liquidar el compromiso. El gol definitivo llegó al minuto 84, cuando Aline Gomes realizó una gran jugada individual y sacó un disparo al ángulo derecho para colocar el 3-0 que selló la victoria de Pachuca Femenil.
Con este resultado, las Tuzas cerraron una destacada participación internacional y confirmaron su crecimiento competitivo al quedarse con el tercer lugar de la Concacaf W Champions Cup.