Pachuca Femenil golea a Gotham FC y logra podio en Concacaf W Champions Cup

Pachuca Femenil cerró su participación en la Concacaf W Champions Cup con una victoria contundente de 3-0 sobre Gotham FC, resultado con el que las Tuzas se quedaron con el tercer lugar del torneo internacional.

El equipo hidalguense firmó una actuación sólida de principio a fin, impulsado por un doblete de Charlyn Corral y un golazo de Aline Gomes, quienes fueron determinantes para que Pachuca Femenil subiera al podio de la competencia.

Las Tuzas golearon a las norteamericanas | MexSport

Charlyn Corral lidera la victoria de Pachuca

Pachuca Femenil encontró rápidamente la ventaja en el marcador gracias a Charlyn Corral, quien al minuto 11 recibió un pase filtrado cerca del área y definió con pierna izquierda para colocar el 1-0 ante Gotham FC.

Aunque el conjunto mexicano cedió por momentos la posesión del balón, nunca perdió el control del partido, pues mantuvo líneas compactas, defendió con disciplina y aprovechó los espacios al contragolpe para incomodar constantemente al equipo estadounidense. La presión de las Tuzas volvió a dar resultado antes del descanso, cuando al minuto 38 Berenice Ibarra asistió a Charlyn Corral dentro del área y la delantera sacó un disparo de derecha para firmar su doblete y poner el 2-0.

Con esa ventaja, Pachuca manejó mejor el trámite del encuentro y obligó a Gotham FC a buscar respuestas, aunque el orden defensivo del equipo hidalguense impidió que el rival encontrara claridad en zona ofensiva.

Protocolo de inicio del partido | MexSport

Aline Gomes sentencia la goleada y el podio internacional de las Tuzas

Para la segunda mitad, Pachuca realizó ajustes importantes, entre ellos la salida de Kenti Robles y el ingreso de Alexandra Godínez al minuto 65, movimiento que ayudó a reforzar el trabajo defensivo por los costados.

La dupla formada por Godínez y Aline Gomes neutralizó los intentos de Gotham FC, mientras las Tuzas conservaron la ventaja con inteligencia y esperaron el momento ideal para liquidar el compromiso. El gol definitivo llegó al minuto 84, cuando Aline Gomes realizó una gran jugada individual y sacó un disparo al ángulo derecho para colocar el 3-0 que selló la victoria de Pachuca Femenil.

Con este resultado, las Tuzas cerraron una destacada participación internacional y confirmaron su crecimiento competitivo al quedarse con el tercer lugar de la Concacaf W Champions Cup.