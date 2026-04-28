Partidos de hoy martes 28 de abril de 2026

La agenda deportiva del martes 28 de abril de 2026 ofrece una jornada cargada de actividad en distintas ligas y competencias internacionales, destacando partidos de la Champions League, NBA, MLB y Concacaf Champions Cup. Los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir en vivo a sus equipos favoritos a lo largo del día.

Desde el futbol europeo hasta el beisbol y el basquetbol, la cartelera presenta enfrentamientos atractivos con transmisión en diversas plataformas como HBO Max, ESPN, Disney+ y FOX, consolidando una oferta variada para todos los gustos deportivos.

Tigres jugará la Ida de las Semis de Concachampions l IMAGO7

Partidos destacados del martes 28 de abril

El duelo más esperado del día será el choque entre PSG vs Bayern Múnich a la 1:00 PM, correspondiente a la Champions League, el cual podrá seguirse a través de HBO Max y TNT Sports. Este encuentro promete emociones al enfrentar a dos gigantes del futbol europeo.

En las Grandes Ligas, destaca el enfrentamiento entre Houston Astros vs Baltimore Orioles a las 4:35 PM, mientras que más tarde los New York Yankees se medirán ante Texas Rangers a las 6:05 PM, ambos con transmisión en ESPN y FOX.

Jardineros de los Yankees de Nueva York I AP

Por su parte, la NBA tendrá una intensa actividad con partidos como Philadelphia 76ers vs Boston Celtics a las 5:00 PM y New York Knicks vs Atlanta Hawks a las 6:00 PM, además del duelo entre Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs a las 7:30 PM.

Tigres en Concacaf y actividad en LMB completan la agenda

En el futbol de la región, sobresale el partido de Concacaf Champions Cup entre Nashville SC vs Tigres UANL a las 6:00 PM, un duelo clave para las aspiraciones del conjunto mexicano en el torneo internacional.

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) también tendrá protagonismo con varios encuentros programados, incluyendo los juegos de Diablos Rojos, Pericos de Puebla, Dorados de Chihuahua y Tecolotes de los Dos Laredos, todos a partir de las 7:00 PM.

Diablos rojos perdieron por una regla mal implementada | IMAGO7