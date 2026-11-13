Jürgen Klopp, entrenador de Alemania, tras derrota ante Grecia en Liga de Naciones | AP

El futbol de Selecciones vuelve a llevarse los reflectores a nivel deportivo

La actividad deportiva no se detiene y con la Fecha FIFA ya en curso las Selecciones Nacionales empiezan a llevarse los reflectores. En Europa, equipos como Alemania y Países Bajos entran en acción, mientras que en Concacaf, el Flaco Tena y Guatemala buscarán el triunfo.

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Nations League continúa su actividad

Este jueves la Nations League de Europa tuvo grandes equipos participando, entre ellos España, Inglaterra, Francia e Italia. Ahora es el turno de otras naciones como Alemania y Países Bajos, quienes compiten por el liderato del Grupo B.

En el caso de Países Bajos, el equipo lidera el Grupo tras dos victorias y dos empates en sus primeros encuentros. Desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo, los neerlandeses no han perdido y este viernes buscarán seguir de la misma forma ante Grecia.

Alemania, por su parte, ha batallado más con Jürgen Klopp. El equipo es tercero tras sumar cinco puntos, luego de una victoria, dos empates y una derrota. Este viernes ante Serbia, tratarán de acercarse al liderato.

Países Bajos rescata el empate de último minuto ante Alemania l AP

Concacaf también tendrá partidos

Este viernes también empieza la actividad de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. La Guatemala de Luis Fernando Tena buscará sacar ventaja en casa al recibir a Canadá.

Previo al partido en el Estadio El Trébol, Estados Unidos, selección que podría perder a su entrenador en un futuro cercano, buscará recuperar el título de Nations League, pero para ello debe empezar venciendo a Haití en los Cuartos de Final.

Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala | MEXSPORT

Otros deportes

Este viernes la actividad deportiva también llegará a Estados Unidos con la NBA. Los mexicanos Jaime Jáquez Jr y Karim López buscarán tener actuaciones destacadas cuando los Bucks y los Grizzlies se midan al Magic y a los Pelicans respectivamente.